George Russell speelde afgelopen jaar een hoofdrol in de transfergeruchten rondom Max Verstappen. Diezelfde hoofdrol is dit seizoen toebedeeld aan Oscar Piastri. In gesprek met onder andere GPFans vertelt de Mercedes-coureur hoe hij dit ervaren heeft.

Verstappen was afgelopen jaar dicht bij een transfer naar Mercedes, maar besloot uiteindelijk trouw te blijven aan Red Bull Racing. Een jaar later zijn de problemen binnen de renstal echter nog altijd niet opgelost. Meerdere kopstukken zijn vertrokken en de performance is niet om over naar huis te schrijven. De toekomst van de viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 is zodoende opnieuw onduidelijk. Dit keer is het echter niet Mercedes, maar McLaren dat in de media als meest voor de handliggende overstap wordt gezien. Met name Oscar Piastri zou in dat verhaal op de schopstoel zitten.

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Russell lag niet wakker van Verstappen-geruchten

In gesprek met onder andere GPFans krijgt Russell de vraag of hij blij is dat de hoofdrol rondom de Verstappen-verhalen dit jaar niet aan hem toebehoort: "Dat is helemaal geen afleiding geweest", klinkt het. "Ik wist wat de realiteit was met mijn contract en ik weet wat de realiteit met mijn contract nu is. Hetzelfde geldt voor Oscar en Lando, zij weten ook wat de realiteit met hun contract is. Het zijn mooie verhalen en het houdt de boel interessant. Ik moet mij daar tijdens de meeste weekenden op de donderdag 20 minuten mee bezig houden, maar verder lig ik er echt niet wakker van in de nacht. Ik heb belangrijkere dingen om mij mee bezig te houden en om mij op te focussen", aldus de nummer twee in het wereldkampioenschap Formule 1.

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