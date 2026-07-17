VIDEO | 'Red Bull zet met nieuw onderdeel stap achteruit qua performance in België' | GPFans News
VIDEO | 'Red Bull zet met nieuw onderdeel stap achteruit qua performance in België' | GPFans NewsMaak ons je Google-favoriet
Red Bull Racing zet in België noodgedwongen een stap achteruit qua performance, nadat de veelbesproken achtervleugel van het team ervoor zorgde dat Max Verstappen zowel in Oostenrijk als Silverstone in de muur belandde. Verder heeft de viervoudig wereldkampioen op de mediadag veel vragen over zijn toekomst in de Formule 1 gekregen.
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