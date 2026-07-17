Hoe laat begint vandaag het raceweekend in België?

Het raceweekend in België gaat vandaag van start! Het betekent daarnaast de opening van de eerste raceweekend van de double header, die volgende week in Hongarije eindigt. Maar hoe laat gaat het spektakel vandaag beginnen?

Kimi Antonelli reist naar Spa-Francorchamps af als kampioenschapsleider, maar George Russell heeft de afgelopen weken flink wat punten goedgemaakt. De Engelsman staat momenteel op P2, op slechts 25 punten achterstand. Ook Lewis Hamilton heeft zicht op de Italiaan. Vanaf P3 kijkt de zevenvoudig kampioen tegen een achterstand van 32 punten aan op Antonelli. Charles Leclerc bezet P4 met 108 punten en op P5 vinden we regerend kampioen Lando Norris terug. Max Verstappen staat momenteel zevende met 76 punten achter zijn naam.

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Hoe laat begint het raceweekend in België?

Vanmiddag wordt de eerste vrije training op Circuit Spa-Francorchamps verreden om 13:30 uur. Om 17:00 uur is het vervolgens tijd voor de tweede oefensessie.

Vrijdag 17 juli

13:30 uur: Eerste vrije training

17:00 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 18 juli

12:30 uur: Derde vrije training

16:00 uur: Kwalificatie

Zondag 19 juli

15:00 uur: Grand Prix van België

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