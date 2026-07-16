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Verstappen, Leclerc, socials

Leclerc ziet Verstappen als teamgenoot wel zitten: 'Ben niet bang voor hem'

Verstappen, Leclerc, socials — Foto: © IMAGO x GPFANS

Leclerc ziet Verstappen als teamgenoot wel zitten: 'Ben niet bang voor hem'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Charles Leclerc wordt in België door de internationale pers gevraagd wat hij ervan zou vinden als Max Verstappen zich in de toekomst als teamgenoot zou melden. Het duo vocht in de jeugd al veel duels op de baan uit en de Monegask onthult dan ook dat hij niet bang zou zijn om de strijd met de viervoudig wereldkampioen aan te gaan binnen Ferrari.

Leclerc debuteerde in 2018 in de Formule 1 en mocht een jaar later de overstap maken naar Ferrari. Daar kreeg de inwoner van Monaco niemand minder dan Sebastian Vettel als teamgenoot. Die vertrok uiteindelijk na 2020, waarna Carlos Sainz zijn plek innam. De Spanjaard wist Leclerc regelmatig flink onder druk te zetten, maar ook Sainz vertrok uiteindelijk. Sinds 2025 is het Lewis Hamilton die de teamgenoot van Leclerc is en de zevenvoudig wereldkampioen laat ook dit jaar weer sterke resultaten zien.

Leclerc: 'Heb veel sterke teamgenoten gehad'

Leclerc stelt bij Sky Sports Italy dan ook dat hij niet bang is voor Verstappen als eventuele teamgenoot: "Max is een uitzonderlijke coureur en is niet voor niets viervoudig wereldkampioen geworden. In mijn carrière heb ik al sterke teamgenoten gehad, zoals Sebastian Vettel, Carlos Sainz en Lewis Hamilton. Daarom zou het mij niet bang maken om op een dag de teamgenoot van Max te zijn."

Wel zou Leclerc het mooi vinden om ooit samen met Verstappen de kleuren van Ferrari te verdedigen: "We zijn allebei in 2010 begonnen en hebben samen in alle kartklassen tegen elkaar geracet. Het zou een mooi verhaal zijn als we ooit teamgenoten worden bij Ferrari. Waarom niet?"

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