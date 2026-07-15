'Kamp Verstappen liet foto bewust uitlekken om contracteisen af te dwingen'
'Kamp Verstappen liet foto bewust uitlekken om contracteisen af te dwingen'Maak ons je Google-favoriet
Volgens Formule 1-journalist Jan Bolscher heeft het management van Max Verstappen bewust de publiciteit opgezocht door in Amsterdam op een terras te gaan zitten. De verslaggever stelt dat het kamp rondom de coureur hiermee een signaal wil afgeven en de druk op Red Bull Racing probeert op te voeren. Dat laat de analist weten in de podcast GPFans Raceteam.
De afgelopen periode gonst het van de geruchten over de toekomst van Verstappen in de koningsklasse van de autosport. In de wekelijkse podcast van GPFans wordt een onlangs opgedoken foto van het management en voormalig Red Bull-topman Helmut Marko in de Nederlandse hoofdstad uitgebreid geanalyseerd. Volgens de paddockverslaggever van de website is het geen toeval dat de heren zich zo openlijk lieten vastleggen.
Zichtbaar op het terras
Bolscher is ervan overtuigd dat het gezelschap precies wist wat de gevolgen zouden zijn van hun publieke overleg. "Dat moet haast bewust zijn. Dat ze daar open en bloot op het terras gaan zitten, is sowieso bewust", aldus Bolscher. Hij benadrukt dat de locatiekeuze onvermijdelijk tot speculatie leidt. "Of die foto nu afgesproken werk is of niet; je weet dat als je daar op het terras gaat zitten, dat mensen je herkennen en foto's gaan maken. Je weet ook dat mensen dat direct gaan koppelen aan de toekomst van Verstappen", stelt de journalist.
Druk opvoeren bij Red Bull
Het doel van deze actie lijkt volgens de analist duidelijk gericht op de huidige werkgever van de viervoudig wereldkampioen. "Dat moet wel een bewuste zet zijn om de druk op te voeren bij Red Bull en om te laten zien: kijk, wij praten met elkaar", verklaart Bolscher in de wekelijkse uitzending.
Wat het management precies hoopt te bereiken met deze opgebouwde druk, blijft voorlopig onduidelijk. De verslaggever sluit niet uit dat het te maken heeft met de prestaties van de wagen of met contractuele eisen. "Ik weet alleen niet op welke manier ze de druk op willen voeren. Willen ze dat er harder aan de auto wordt gewerkt of wil hij bepaalde voorwaarden in zijn contract om te blijven en gaat hij anders weg? Dat is giswerk. Maar dit was sowieso een bewussie", besluit hij zijn analyse.
Beluister de volledige podcast hieronder.
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