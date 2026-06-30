Verstappen kon niet winnen door zeldzame misser van Red Bull | GPFans Raceteam
Verstappen kon niet winnen door zeldzame misser van Red Bull | GPFans RaceteamMaak ons je Google-favoriet
In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag, rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws, je hoort het hier. In deze aflevering hoor je GPFans presentator Sebastiaan Kissing en technisch-analist Remy Ramjiawan. Bestel hier toffe Logitech G-gear! Wij werken met affiliate links. Wanneer jij via zo'n link iets bestelt, krijgen wij daar een kleine vergoeding voor.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Russell spreekt Wolff tegen over 'ijskoude' zege: "Eerlijk gezegd voelde het helemaal niet zo"
- Vandaag 11:00
Verstappen en Antonelli houden het voor gezien en laten Russell alleen staan in Oostenrijk
- Gisteren 10:44
- 9
Grand Prix van Oostenrijk
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
zak brown reageert
McLaren gooit deur dicht voor Verstappen: 'Vleiend, maar we zijn niet op de markt'
Max Verstappen
Verstappen sluit titelgevecht niet uit: "Maar er speelt meer dan jullie weten"
Max Verstappen
Verstappen onthult: 'Had problemen met de auto in het tweede deel van de race'
Lewis Hamilton
Hamilton over boordradio Verstappen: "Je kunt een kampioen niet buitenom inhalen"
Net binnen
Strafpunten
Strafpunten F1: Antonelli en meer zien FIA-punten vervallen richting Britse Grand Prix
- 38 minuten geleden
- 11
gp oostenrijk
Wolff looft agressieve rijstijl Antonelli: "Een ezel kun je niet sneller maken"
- 1 uur geleden
zak brown reageert
McLaren gooit deur dicht voor Verstappen: 'Vleiend, maar we zijn niet op de markt'
- 2 uur geleden
- 4
GPFans Raceteam
Verstappen kon niet winnen door zeldzame misser van Red Bull | GPFans Raceteam
- Vandaag 12:48
Reglementen 2026
Ecclestone trekt duidelijke conclusie: 'Verstappen had gelijk'
- Vandaag 12:23
- 1
Hamilton vs. Verstappen
Montoya waarschuwt Verstappen: 'Hamilton vergeet dat niet'
- Vandaag 11:56
- 6
Veel gelezen
200.000+ views
Strafpunten F1: Antonelli en meer zien FIA-punten vervallen richting Britse Grand Prix
- Vandaag 16:41
75.000+ views
FIA grijpt in vanwege extreme weersomstandigheden in Oostenrijk
- 25 juni
75.000+ views
Norris spreekt al van Formule 1-pensioen: "Ik wil kinderen en wil hier weg"
- 22 juni
50.000+ views
Hamilton haalt uit: "Er is een reden dat ik zeven wereldkampioenschappen heb"
- 15 juni
40.000+ views
Hadjar vol lof over P2 Verstappen: "Erg indrukwekkend"
- Gisteren 09:54
40.000+ views
'Hamilton won dankzij foefje van Ferrari; nieuwe velgen controleren bandentemperatuur'
- 16 juni