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Verstappen, socials

Verstappen kon niet winnen door zeldzame misser van Red Bull | GPFans Raceteam

Verstappen, socials — Foto: © IMAGO

Verstappen kon niet winnen door zeldzame misser van Red Bull | GPFans Raceteam

Redactie
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In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag, rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws, je hoort het hier. In deze aflevering hoor je GPFans presentator Sebastiaan Kissing en technisch-analist Remy Ramjiawan. Bestel hier toffe Logitech G-gear! Wij werken met affiliate links. Wanneer jij via zo'n link iets bestelt, krijgen wij daar een kleine vergoeding voor.

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