George Russell blikt met een voldaan gevoel terug op zijn overwinning tijdens de Grand Prix van Oostenrijk afgelopen zondag. Hoewel Mercedes-teambaas Toto Wolff de zege omschreef als een koelbloedige prestatie, stelt de Britse coureur zelf dat hij de race juist als uiterst rustig en gecontroleerd heeft ervaren. Dat liet hij weten tijdens de persconferentie na afloop van de wedstrijd op de Red Bull Ring.

De coureur van de Zilverpijlen kende een uitstekend weekend in Spielberg, waar hij vanaf poleposition mocht vertrekken en uiteindelijk Max Verstappen en zijn eigen teamgenoot Kimi Antonelli achter zich wist te houden. Met deze prestatie boekte Russell zijn tweede zege van het seizoen en klom hij naar de tweede plaats in het wereldkampioenschap, direct achter klassementsleider Antonelli. Russel heeft met deze zege zijn titelkansen weer op peil gebracht en Wolff sprak van een "koelbloedige prestatie", al ziet Russell dat zelf niet perse zo.

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Russell kan zich niet vinden in woorden Wolff

Gevraagd naar de uitspraak van zijn teambaas, gaf de kersverse racewinnaar aan zich daar niet helemaal in te herkennen. "Eerlijk gezegd voelde het niet helemaal zo. Het voelde als een heel kalme en gecontroleerde race", zo reageerde Russell. "Ik denk dat als we Max uit het plaatje zouden halen, je zou zeggen dat het een heel sterke prestatie van Mercedes was, twintig seconden voor McLaren en nog meer voor Ferrari. Maar met de upgrades op de Red Bull zat Max gisteren in de strijd om pole en had hij vandaag een geweldige race pace. Hij zette me in de middelste stint onder druk en dwong me om te stoppen met nog 28 ronden te gaan, wat best oncomfortabel was. Maar ik had een heel sterke eerste twintig ronden in die stint, waardoor ik het in de laatste acht ronden gewoon kon uitrijden", aldus de Mercedes-coureur.

Zege kwam voor Russell op goed moment

De overwinning in Oostenrijk kwam voor de meervoudig Grand Prix-winnaar op een cruciaal moment. De afgelopen periode was psychologisch zwaar, mede door de dominante vorm van de pas 19-jarige Antonelli aan de andere kant van de garage. "Deze overwinning was van vitaal belang om mezelf eraan te herinneren dat ik het nog steeds kan", verklaarde de nummer twee van het kampioenschap over zijn herwonnen zelfvertrouwen.

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