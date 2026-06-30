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Max Verstappen, Lewis Hamilton, generic, 2026, Austrian GP

Montoya waarschuwt Verstappen: 'Hamilton vergeet dat niet'

Max Verstappen, Lewis Hamilton, generic, 2026, Austrian GP — Foto: © IMAGO
1 reactie

Montoya waarschuwt Verstappen: 'Hamilton vergeet dat niet'

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en nationale groei van GPFans NL.
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Volgens voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya is Lewis Hamilton de intense titelstrijd uit het verleden met Max Verstappen nog lang niet vergeten. De Colombiaan stelt dat de Ferrari-coureur zijn rivaal geen millimeter ruimte zal geven als hij de kans krijgt om terug te slaan. Dat laat de oud-coureur weten naar aanleiding van het harde duel tussen de twee wereldkampioenen tijdens de Grand Prix van Oostenrijk.

Tijdens de race op de Red Bull Ring kwamen de twee kemphanen elkaar weer tegen op de baan. Waar de rivaliteit de afgelopen jaren wat was bekoeld door een verschil in materiaal, is het vuurtje dit seizoen weer volledig opgelaaid nu Hamilton in de SF-26 competitief genoeg is om het gevecht aan te gaan. In Spielberg resulteerde dit in een agressieve verdedigingsactie van de zevenvoudig wereldkampioen, waardoor de Nederlander door het grind moest. Uiteindelijk trok Verstappen aan het langste eind door in zijn RB22 als tweede te finishen, terwijl de Brit als vijfde over de streep kwam.

Verstappen wilde straf voor Hamilton

Het veelbesproken moment vond plaats toen Verstappen aan de buitenkant een inhaalpoging waagde. De Red Bull-rijder werd wijd gedrukt en klaagde over de boordradio dat de actie een "duidelijke straf" verdiende. De wedstrijdleiding besloot echter niet in te grijpen. Hamilton reageerde na afloop koeltjes op de klachten van de viervoudig wereldkampioen. "Hij ging buitenom. Je kunt niet verwachten dat je buitenom gaat bij een kampioen", aldus de coureur uit Stevenage. "Ik zou niet verwachten dat ik daar buitenom bij hem zou gaan en de lijn zou kunnen houden. Hij zat erachter bij de apex en had dus moeten inhouden".

Montoya waarschuwt Verstappen voor Hamilton

Montoya heeft zichtbaar genoten van het spektakel tussen de twee rivalen. De voormalig racewinnaar ziet dat de controversiële geschiedenis uit 2021 nog altijd meespeelt. "Ik vond het racen echt goed", vertelt hij bij F1 TV over het gevecht. "Ik denk dat mensen soms vergeten wat er eerder is gebeurd tussen Max en Lewis, en Lewis vergeet dat niet. Als je een coureur bent en ze walsen eerder over je heen, dan vergeet je dat niet. En als je het dan kan uitdelen, dan doe je dat de hele weg. Dat is wat we zagen. Het was ongelooflijk. Ik zat te giechelen tijdens het kijken".

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