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Franco Colapinto, Alpine, Chinese GP, 2026

Franco Colapinto bestolen tijdens vakantie aan Comomeer: 'Hoop dat ze er blij mee zijn'

Franco Colapinto, Alpine, Chinese GP, 2026 — Foto: © IMAGO

Franco Colapinto bestolen tijdens vakantie aan Comomeer: 'Hoop dat ze er blij mee zijn'

Redactie
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Franco Colapinto is tijdens de Formule 1-zomerstop het slachtoffer geworden van een diefstal. De 23-jarige coureur van Alpine vierde vakantie aan het Italiaanse Comomeer, waar dieven er met zijn persoonlijke spullen vandoor gingen. In plaats van rustig op te laden voor de tweede seizoenshelft, hield de Argentijn een flinke kater over aan zijn trip naar Italië.

De huidige nummer twaalf van het wereldkampioenschap deelde het vervelende nieuws zelf met zijn volgers op social media. Tot zijn grote schrik ontdekte hij dat inbrekers onder meer zijn koffers, kleding en een geliefde set om maté, een traditionele Argentijnse drank, te maken hadden meegenomen. De teamgenoot van Pierre Gasly reageerde in eerste instantie vol sarcasme op het verlies van zijn spullen. "Dit zijn de laatste foto's van onder meer deze kleding. Ik hoop dat degenen die het hebben gepakt er blij mee zijn!", zo schreef hij in het Spaans bij een reeks vakantiefoto's.

Coureur verwijdert gefrustreerd bericht

Dat de frustratie bij de Zuid-Amerikaan hoog zat, bleek wel uit een ander bericht dat hij plaatste. Volgens PlanetF1 deelde de coureur een inmiddels verwijderde post waarin hij stevig uithaalde naar de daders. "Wie had verwacht dat Italianen alles zouden stelen van een Latino, ik weet zeker dat ze de maté niet lekker vinden", luidde de tekst van de voormalig coureur van Williams. Het bericht werd echter al snel weer verwijderd.

Voor Colapinto komt de inbraak op een moment waarop hij de rust juist goed kan gebruiken. Na een wisselvallige start van het jaar heeft hij zich sterk herpakt in de Alpine-bolide en inmiddels negentien WK-punten verzameld. De Argentijn kijkt nu uit naar de aankomende Grand Prix van Nederland in Zandvoort, waar zijn team een groot upgradepakket zal introduceren om de strijd in het middenveld aan te gaan.

Overigens is de Alpine-coureur zeker niet de eerste coureur uit de Formule 1 die met criminaliteit te maken krijgt. Zo werd de auto van Valtteri Bottas eerder gestolen in Miami. Ook Carlos Sainz werd slachtoffer van een beroving. De Spanjaard werd na de Grand Prix van Italië in 2023 op straat overvallen, maar wist toen zelf de dieven te overmeesteren die zijn horloge wilden stelen.

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