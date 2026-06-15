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Alonso in Barcelona

Wat levert een eventuele transfer naar Alpine Fernando Alonso nog op? | GPFans Raceteam

Alonso in Barcelona — Foto: © IMAGO

Wat levert een eventuele transfer naar Alpine Fernando Alonso nog op? | GPFans Raceteam

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag, rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws, je hoort het hier. In deze aflevering hoor je GPFans presentator Sebastiaan Kissing en paddockverslaggever Jan Bolscher.

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