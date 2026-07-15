Juan Pablo Montoya denkt dat Aston Martin er goed aan zou doen om Christian Horner aan te trekken. De Colombiaan stelt dat de voormalig teambaas van Red Bull Racing de cultuur van een renstal volledig kan ombuigen en dat de koningsklasse behoefte heeft aan zijn harde leiderschapsstijl.

Horner zit momenteel zonder werkgever in de autosport, nadat hij vorig jaar zomer werd ontslagen bij Red Bull en werd opgevolgd door Laurent Mekies. Tijdens de recente Grand Prix van Groot-Brittannië verscheen hij voor het eerst weer in de paddock, waar hij innig werd omhelsd door Adrian Newey. Newey is inmiddels teambaas en mede-eigenaar van Aston Martin. "Die omhelzing met Adrian Newey was voor mij echt een teken. Ik zal hem moeten appen om erachter te komen, ik ben goed bevriend met hem. Christian Horner is een geweldige racer", aldus Montoya tegenover NewBettingSites.

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Red Bull-cultuur

De vijftigjarige oud-coureur kijkt met veel bewondering naar wat Horner in twintig jaar tijd in Milton Keynes heeft neergezet. "Hij heeft die Red Bull-cultuur gecreëerd. Je mag hem wel of niet mogen, en zijn privéleven daargelaten, wat hij heeft gedaan en de cultuur die hij heeft gecreëerd is bizar", stelt Montoya. Volgens de ambassadeur is het succes te danken aan een meedogenloze mentaliteit. "Het is geen zachtaardige cultuur. Hij wil het beste. Christian is net als Max. Het boeit hem allemaal niets, hij wil gewoon winnen. Sommige mensen in de Formule 1 zijn te aardig. Soms moet je een klootzak zijn om mensen in beweging te krijgen", verklaart hij stellig.

Vergelijking met Briatore

Om de mogelijke impact van Horner bij een nieuw team te duiden, trekt Montoya de vergelijking met Flavio Briatore. De Italiaan zwaait sinds vorig jaar als de facto teambaas de scepter bij Alpine, dat momenteel de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap bezet. "Het zou zo gaaf zijn om Christian terug te hebben. Waar hij ook heen gaat, ik durf te wedden dat hij de boel kan omdraaien", voorspelt Montoya. "Het is een beetje zoals met Flavio. Of je hem nu mag of niet, kijk waar Alpine twee jaar geleden stond en kijk waar ze nu staan. Het was een team dat elke race achteraan de grid reed en nu scoren ze elke week punten", prijst hij de wederopstanding van de Franse renstal. "Aston Martin is een waarschijnlijke bestemming. Maar er zullen ook anderen zijn die hem willen hebben", sluit de oud-coureur af.

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