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Marko, Verstappen, socials

Marko verklaart meeting met kamp Verstappen in Amsterdam

Marko, Verstappen, socials — Foto: © IMAGO x GPFANS en X @ErikVanHaren

Marko verklaart meeting met kamp Verstappen in Amsterdam

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Na de geruchten over de toekomst van Max Verstappen bij Red Bull en de onvrede die tijdens de Grand Prix van Silverstone zichtbaar was, kwam vorige week ook een opvallende foto naar buiten. Daarop waren Jos Verstappen en Raymond Vermeulen samen met Helmut Marko te zien. De voormalig adviseur van Red Bull Racing geeft tegenover OE24 tekst en uitleg over het gesprek.

De afgelopen weken ging het veelvuldig over de toekomst van de viervoudig wereldkampioen bij Red Bull Racing. Hoewel Max Verstappen nog altijd een doorlopend contract heeft, zijn er clausules waardoor de Nederlander aan het einde van 2026 zou kunnen vertrekken. Manager Vermeulen gaf eerder al aan dat er vooral progressie moet worden geboekt bij Red Bull, terwijl ook McLaren en Mercedes de situatie nauwlettend zouden volgen.

Marko geeft tekst en uitleg

Marko is inmiddels niet meer de adviseur van Red Bull Racing, maar kamp-Verstappen hecht nog altijd veel waarde aan de mening van de Oostenrijker. Marko onthult dan ook dat de ontmoeting in Amsterdam helemaal niet zo geheimzinnig was als gedacht. "Dit was een privébezoek dat al een tijdje geleden was afgesproken", zo verklaart hij. Volgens Marko is zo'n bezoek inmiddels vaste prik: "Ik bezoek de Verstappens één keer per jaar. Bovendien is de dochter van Jos getrouwd."

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