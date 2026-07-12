Volgens voormalig Haas-teambaas Günther Steiner heeft Max Verstappen zichzelf in de vingers gesneden door bij Red Bull Racing te blijven. De Italiaan stelt dat de viervoudig wereldkampioen zijn kans op een overstap naar Mercedes heeft gemist en daar inmiddels spijt van zal hebben. Dat laat hij weten in gesprek met The Red Flags Podcast.

De uitspraken volgen na een moeizame seizoensstart voor de Nederlander, die momenteel de zevende plaats in het rijdersklassement bezet en tijdens de recente Grand Prix van Groot-Brittannië uitviel na een crash door een technisch probleem. Waar Oracle Red Bull Racing worstelt met RB22, domineert Mercedes momenteel het kampioenschap. Steiner vermoedt dat de frustraties van de coureur voortkomen uit deze tegenvallende prestaties en de nieuwe reglementen. "Ik denk dat zijn grotere probleem op dit moment bij Red Bull ligt, door wat er in de laatste twee races is gebeurd", legt hij uit. "Natuurlijk vindt hij de reglementen niet leuk, dat hoeven we niet opnieuw te herhalen. Hij is niet blij met de motorregels en dat soort dingen", aldus Steiner.

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Te laat voor overstap

Waar een overstap naar de Duitse renstal eerder nog een reële optie leek, is die deur volgens de voormalig teambaas inmiddels gesloten. Mercedes heeft met WK-leider Kimi Antonelli en George Russell momenteel een succesvol duo in handen. "Op dat moment, toen Mercedes met George aan het onderhandelen was, had Max waarschijnlijk het alternatief kunnen zijn", refereert Steiner aan de eerdere situatie op de rijdersmarkt. "Ik denk dat Max niet zeker wist wat er in de toekomst zou gebeuren. Toen glipte het weg. De kans was er toen en daar. Hij werd overtuigd om te blijven waar hij zat en wachtte op de nieuwe reglementen. Nu lijkt het te laat. Niet een beetje te laat, maar gewoon te laat", stelt de analist. Op de vraag of de coureur daarvan baalt, is hij stellig: "Absoluut, ik weet zeker dat hij daar spijt van heeft".

Financieel en sportief onlogisch

Een actuele overstap naar de formatie van teambaas Toto Wolff is bovendien onlogisch, beredeneert Steiner. "Mercedes heeft de volgende superster en een heel goede coureur in George. Waarom zou je meer geld uitgeven om Max binnen te halen?" vraagt hij zich af. De analist benadrukt dat de komst van de ex-kampioen de huidige dynamiek zou verstoren. "De enige manier waarop Max zou komen, is als George vertrekt. Maar Max kost veel meer dan George en zou Kimi misschien uit balans kunnen brengen. Waarom zou je dat doen? Toto is naar mijn mening te slim om dat te doen", legt hij uit. Ook bij andere topteams is geen ruimte; McLaren is voorzien met Lando Norris en Oscar Piastri, en Ferrari heeft Charles Leclerc en Lewis Hamilton vastgelegd.

Gedrag en toekomst

Naast de volle rijdersmarkt wijst Steiner ook op de veeleisende houding van de coureur. Hoewel zijn kritische uitbarstingen bij zijn huidige werkgever worden geaccepteerd omdat ze voortkomen uit een drang om te winnen, zou dat elders voor wrijving zorgen. "Als hij naar Mercedes zou gaan en zich zo zou gedragen, dan zouden ze zeggen: vriend, zo werkt dat hier niet", stelt Steiner. De voormalig teambaas verwacht dan ook geen naderend vertrek bij de Oostenrijkse renstal. "Hij blijft. Dat is mijn mening. Hij blijft", klinkt het resoluut. "Wat hij moet doen, is proberen zijn mensen te motiveren zodat zij hem de auto geven die hij nodig heeft".

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