Button ziet hoe Red Bull Verstappen in gevaar brengt: "Dit heeft Max nog nooit meegemaakt"

Volgens voormalig Formule 1-coureur Jenson Button is het onwaarschijnlijk dat Max Verstappen na dit teleurstellende seizoen nog bij zijn huidige werkgever wil blijven. De wereldkampioen van 2009 stelt dat de Nederlander momenteel om zich heen kijkt, nadat een defect aan de achtervleugel tot een zware crash leidde tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië. Dat laat de analist weten in gesprek met Sky Sports F1.

De uitvalbeurt op het circuit van Silverstone markeert een nieuw dieptepunt in het moeizame jaar van Red Bull Racing. Door de nulscore in de race van afgelopen weekend is de kopman blijven steken op momenteel de zevende plaats in het wereldkampioenschap met een totaal van 76 punten. Hierdoor is een ontsnappingsclausule in het contract van de viervoudig wereldkampioen geactiveerd, wat betekent dat een vertrek aan het einde van het jaar tot de reële mogelijkheden behoort. Red Bull probeerde deze clausule naar verluidt nog voor een bedrag van acht miljoen euro af te kopen, maar dat aanbod werd door de coureur resoluut afgeslagen.

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Problemen met de RB22

Tijdens de wedstrijd in Groot-Brittannië ging het mis met de Red Bull-Ford RB22, toen een technisch probleem met de achtervleugel resulteerde in harde crash in de slotfase van de race. Button benadrukt dat dit soort momenten uiterst ongebruikelijk zijn voor de ervaren Limburger. "Dat is niet iets wat Max normaal gesproken meemaakt. Hij is een van die coureurs die het heerlijk vindt om op het randje te rijden met de achterkant van de auto. Als het onvoorspelbaar is en het is nog nooit eerder tijdens de race voorgekomen, dan kan het heel gevaarlijk zijn", vertelt Button. De voormalig coureur vermoedt dat de downforce niet op tijd terugkeerde bij het aansluiten van de vleugel. "Misschien moeten ze de achtervleugel eerder op het rechte stuk aansluiten, zodat er wat meer tijd is om het goed te laten aansluiten, zodat hij alle downforce heeft wanneer hij de bocht ingaat", aldus de Brit.

Onzekerheid over de ware snelheid

Naast de technische malheur wijst de oud-wereldkampioen ook op de sportieve situatie van de renstal uit Milton Keynes, die momenteel slechts de vierde positie bezet in het constructeurskampioenschap. Volgens Button is het logisch dat het kamp-Verstappen de opties voor de toekomst serieus overweegt in deze vreemde sfeer binnen het team. "Ze kijken om zich heen en dat is precies wat je moet doen. Hij wil hier niet nog een jaar blijven en als vijfde of zesde eindigen, ook al heeft hij, zoals we al zeiden, een kans om een paar races te winnen", doelt de analist op de tegenvallende prestaties van de RB22. Daarbij plaatst de Engelsman wel een kritische kanttekening over de ware snelheid van de huidige wagen. "Maar is dat het Max-effect en dat de auto eigenlijk niet zo goed is?" vraagt hij zich hardop af.

Geen eenvoudige overstap

Hoewel de ontevredenheid bij de huidige nummer zeven van de ranglijst groeit, is een overstap naar de directe concurrentie niet eenvoudig te realiseren. Topteams als Mercedes en McLaren worden nadrukkelijk in verband gebracht met de rijder, maar de stoeltjes bij deze formaties zijn in principe reeds bezet. Bij Mercedes voert het jonge toptalent Kimi Antonelli momenteel het kampioenschap aan, terwijl Lando Norris en Oscar Piastri bij McLaren over langlopende contracten beschikken. "We zullen moeten afwachten. Maar bij de teams waar hij naartoe wil, hebben alle coureurs contracten, en zelfs langlopende contracten", stelt Button vast. De analist voorziet dan ook flinke strategische uitdagingen voor de teambazen van die renstallen. "Het is dus een heel moeilijke beslissing voor mensen als Toto Wolff en Zak Brown", besluit de oud-coureur.

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