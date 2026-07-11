Norris vlucht voor paparazzi na pikante date, familie Verstappen 'woest' op Red Bull | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je mee langs het meest opvallende nieuws van de dag. Zo ben jij binnen een paar minuten op de hoogte van alles wat er zich heeft afgespeeld in de wereld van de Formule 1.

Met vandaag een aantal stevige uitspraken van voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya. De Braziliaan vermoedt dat de familie inmiddels woedend op de deur aan het kloppen is bij het team van Red Bull Racing. Verder wordt Oliver Bearman plotseling genoemd als de meest voor de handliggende opvolger van Verstappen bij een vertrek bij Red Bull Racing, gaan er opmerkelijke beelden van Lando Norris rond na een vermeende date met zijn nieuwe vlam en zijn Adrian Newey en Christian Horner knuffelend gespot. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

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Montoya verwacht woede bij familie Verstappen: "Dit is onacceptabel"

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya verwacht dat Jos Verstappen hard zal uithalen naar Laurent Mekies, de teambaas van Red Bull Racing. De Colombiaan stelt dat het kamp rondom viervoudig wereldkampioen Max Verstappen ontevreden is over de huidige prestaties binnen de Red Bull-gelederen, maar benadrukt tegelijkertijd dat de coureur weinig andere kanten op kan. "Wat gaan jullie hieraan doen? Dit is onacceptabel", schetst hij. De onvrede over de technische ontwikkeling van de bolide zou zelfs direct gekoppeld zijn aan de toekomst van de stercoureur bij de formatie. Meer lezen over de verwachte woede bij de familie Verstappen? Klik hier.

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'Red Bull Racing aast op Bearman als vervanger van Verstappen voor 2027'

Te midden van alle onduidelijkheid rondom de toekomst van Max Verstappen in de Formule 1, heeft Red Bull Racing volgens het Britse Sky Sports een verrassende naam als eventuele opvolger op het oog. "Red Bull Racing houdt Ollie Bearman nauwlettend in de gaten", vertelt hij op de Britse televisie over de 21-jarige Haas-coureur en Ferrari-junior. "Als Ollie geen zitje bij Ferrari kan krijgen, zou dit een goede optie voor zowel Red Bull Racing als Bearman zijn. Laurent Mekies, de teambaas van Red Bull Racing, is immers degene die Bearman [in zijn tijd bij Ferrari] naar de Ferrari Academy haalde." Meer lezen over de vermeende interesse van Red Bull Racing in Oliver Bearman? Klik hier.

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Russell reageert op vermeende voorkeursbehandeling Antonelli bij Mercedes

Volgens Mercedes-coureur George Russell is er absoluut geen sprake van een voorkeursbehandeling voor zijn teamgenoot Kimi Antonelli. De Brit benadrukt dat dergelijke geruchten onwaar zijn en dat beide rijders gelijke kansen krijgen, zolang het teambelang niet in het geding komt. Dat laat de huidige nummer twee in de WK-stand weten in gesprek met de Daily Mail. "Ik heb via via gehoord dat er gepraat wordt over een voorkeursbehandeling", reageert de coureur tegenover het Britse medium. "Dat stoort me niet – en het is ook niet waar. Als ik jonger was, had ik die beschuldigingen misschien wel willen weerleggen", aldus Russell. Meer leze over de reactie van Russell? Klik hier.

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Norris sprint weg voor paparazzi na vermeende date met nieuwe vlam

Lando Norris wordt opnieuw in verband gebracht met de Amerikaanse influencer Alix Earle. De regerend wereldkampioen in de Formule 1 werd deze week met haar gespot in een exclusieve club in Londen. Dit nieuws volgt op eerdere berichten dat de relatie tussen de McLaren-coureur en de Portugese actrice Magui Corceiro voorbij is. Volgens bronnen zijn de twee sinds begin dit jaar officieel niet meer samen, ondanks eerdere pogingen tot een verzoening. Op social media gaan beelden rond van hoe de McLaren-coureur een club verlaat met Earle, waarna hij wegsprint voor de papparazi die hem staan op te wachten. De beelden bekijken? Klik hier.

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Montoya hoopt op terugkeer Horner: "Net als Max, kan het hem geen bal schelen"

Volgens voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya zou een terugkeer van Christian Horner in de paddock een fantastische ontwikkeling zijn. De 50-jarige analist stelt dat de voormalig teambaas van Red Bull Racing elk team naar zijn hand kan zetten en trekt daarbij de vergelijking met de impact van Flavio Briatore bij Alpine. Daarnaast hint de Colombiaan op een opvallende ontmoeting met Adrian Newey, zo laat hij weten in een interview met NewsBettingSites. Meer lezen over de vermeende ontmoeting tussen Horner en Newey? Klik hier.

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Geschreven door Jan Bolscher - Senior Editor en Formule 1-verslaggever Jan Bolscher (29) is een Nederlandse Formule 1-journalist, geaccrediteerd door zowel de Nederlandse Sport Pers (NSP) als de Formule 1. Hij heeft ruim zeven jaar ervaring in de Formule 1-journalistiek en doet verslag vanuit de Formule 1-paddock, waar hij de coureurs interviewt en een breed netwerk met de teams, de FIA en de Formule 1 heeft opgebouwd. Doordat hij in nauw contact staat met de persmanagers van de Formule 1-teams, de Forrmule 1 en de FIA, weet Jan als eerste rondgaande geruchten te ontkrachten of te bevestigen. Daarnaast draagt hij de titels Senior Editor en Brand Manager Assistent bij GPFans. In deze rollen vormt hij een leidende draad binnen de redactie. Bekijk volledige biografie

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