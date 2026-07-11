Verstappen kan in België ingehaald worden door Hamilton met indrukwekkende statistiek
Verstappen kan in België ingehaald worden door Hamilton met indrukwekkende statistiekMaak ons je Google-favoriet
Max Verstappen houdt Lewis Hamilton momenteel nog nipt achter zich in een prestigieuze Formule 1-statistiek, maar de kans is aanwezig dat hij deze voorsprong na de aanstaande Grand Prix van België kwijtraakt. De twee succesvolle coureurs ontlopen elkaar nauwelijks als het gaat om het percentage behaalde podiumplaatsen in de koningsklasse van de autosport. Door de recente opmars van de Britse concurrent en de toegenomen druk op het team van Oracle Red Bull Racing komt de positie van de Nederlander echter steeds verder onder druk te staan.
Als gekeken wordt naar de absolute aantallen, is de zevenvoudig wereldkampioen uit Groot-Brittannië de onbetwiste koploper in de geschiedenis van de sport. Hamilton heeft in zijn indrukwekkende loopbaan inmiddels 389 Grands Prix verreden en stond daarin maar liefst 207 keer op het ereschavot. Verstappen, de huidige nummer zeven in het wereldkampioenschap, komt tot nu toe tot 129 podiumplaatsen in 242 starts. Procentueel gezien is het verschil tussen de twee rivalen op dit moment echter minimaal. Hamilton moet nog nipt het onderspit delven met een score van 53,21 procent, terwijl de stercoureur van Oracle Red Bull Racing op 53,31 procent uitkomt.
Toegenomen concurrentie voor Verstappen
De huidige dynamiek op de grid zorgt er echter voor dat het gat tussen de twee kemphanen wekelijks krimpt. Hamilton is na een lastige seizoensstart bezig aan een sterke reeks bij Ferrari en heeft de weg naar het podium inmiddels weer volledig gevonden. Hoewel Verstappen nog altijd de ranglijst in het wereldkampioenschap aanvoert voor Oracle Red Bull Racing, is het behalen van podiumplaatsen door de toegenomen concurrentie minder vanzelfsprekend geworden dan in voorgaande jaren.
Scenario op Spa-Francorchamps
Tijdens de volgende race op het iconische circuit van Spa-Francorchamps kan de rangorde in deze specifieke statistiek definitief omdraaien. Als de Mercedes-coureur in de Belgische Ardennen in de top drie eindigt en zijn concurrent van Red Bull Racing niet, stijgt de Brit door naar een percentage van 53,33 procent. Wanneer Verstappen in dat scenario inderdaad buiten het podium valt, zakt zijn gemiddelde naar 53,09 procent. Mocht de viervoudig wereldkampioen echter zelf ook het ereschavot beklimmen, dan behoudt hij in de boeken sowieso een beter percentage dan Hamilton.
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