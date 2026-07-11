Volgens voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya doet Max Verstappen er verstandig aan om bij Red Bull Racing te blijven, ondanks de aanhoudende geruchten over een mogelijke overstap. De Colombiaan stelt dat alternatieven zoals McLaren of Aston Martin te veel risico's met zich meebrengen en dat de huidige frustraties van de regerend wereldkampioen vooral bedoeld zijn om zijn team op scherp te zetten. Dat laat hij weten in een interview met NewsBettingSites.

De afgelopen periode werd de naam van Verstappen regelmatig in verband gebracht met andere renstallen. Daarbij viel onder meer de naam van Aston Martin en werd er gespeculeerd over een mogelijke ruildeal met Oscar Piastri bij McLaren. Montoya trekt echter in twijfel of een dergelijke overstap verstandig zou zijn. "Er wordt gesproken over een directe ruil met Piastri en McLaren. Ook Aston Martin is genoemd. Maar als jij Max was, zou je dat risico echt nemen?", vraagt de oud-coureur zich af. Hij wijst erop dat de huidige wagen van Red Bull nog altijd uiterst competitief is. "Als je een auto hebt waarmee je op het podium kunt komen en die de tweede of derde beste auto is, waarom zou je dan naar een team gaan waar de auto niet eens de top 10 haalt?".

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Geen realistische opties

Hoewel een overstap naar de formatie uit Woking volgens de Colombiaan de enige echte kans zou zijn om iets anders te proberen, ziet hij ook daar de nodige haken en ogen. "Waarschijnlijk is McLaren de enige echte kans voor hem om iets anders te proberen. Maar op dit moment moet je toegeven dat Red Bull beter is dan McLaren", stelt Montoya. Bovendien zou de viervoudig wereldkampioen daar te maken krijgen met Lando Norris. "En zou hij naar McLaren gaan en Lando als teamgenoot hebben? Het zou niet om snelheid gaan. Max is ongelooflijk snel, maar McLaren is tot op zekere hoogte rond Lando opgebouwd", klinkt het. Andere topteams vallen volgens hem eveneens af. "Er is geen zitplaats beschikbaar bij Ferrari, en realistisch gezien ook niet bij Mercedes".

De conclusie is dan ook dat de Nederlander het best op zijn plek is bij zijn huidige werkgever, een omgeving die hij door en door kent en waar de focus volledig op hem ligt. Dat er momenteel veel onvrede is bij de coureur, is volgens Montoya een logisch gevolg van de tegenvallende prestaties op de baan. "Red Bull is een plek die hij kent, waar alles om hem draait. Hij baalt er gewoon van dat het niet loopt zoals hij wil", legt hij uit. "Als je aan het rijden bent en de vleugel sluit niet meer, en je raakt van de weg. Je kunt zijn frustratie wel zien".

Verschil in cultuur

De manier waarop de Red Bull-coureur met deze tegenslagen omgaat, verschilt sterk van de cultuur bij andere teams. Montoya trekt daarbij de vergelijking met Mercedes-talent Kimi Antonelli. "Het is interessant om te zien hoe Max en Kimi reageren als er iets misgaat", vertelt hij. "Antonelli verloor veel meer dan Max op Silverstone, maar hij kon er helemaal niet mee omgaan. Max daarentegen niet". De jonge Italiaan bevindt zich volgens de analist in een luxepositie. "Kimi Antonelli zit in een uitstekende positie. Als je races wint, is het veel makkelijker om goed te reageren als er af en toe iets misgaat".

Waar Antonelli zich niet publiekelijk uitlaat over problemen bij Mercedes, kiest de Nederlander juist voor de frontale aanval in de media en over de boordradio. Dat heeft volgens de analist alles te maken met de heersende normen binnen de renstallen. "Bij Mercedes is het de cultuur dat we onze vuile was niet in het openbaar buiten hangen", legt Montoya uit.

Dat de stercoureur van Red Bull wel openlijk zijn onvrede uit, heeft volgens Montoya een duidelijk en functioneel doel. "Kimi Antonelli spreekt zich niet publiekelijk uit over de problemen van Mercedes - Max Verstappen doet dat wel, maar dan om Red Bull onder druk te zetten", stelt hij. De Colombiaan ziet de harde woorden dan ook niet als een teken van een naderend vertrek, maar als een uiterste poging om het tij te keren. "Dat is het grote verschil. Ik denk dat Max gewoon druk op Red Bull wil uitoefenen om te presteren. Het is zijn manier om te zeggen: 'Kom op jongens, laten we ertegenaan'", aldus Montoya. "Ik denk niet dat hij het kwaad bedoelt. Hij probeert Red Bull gewoon aan te sporen om beter te presteren".

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