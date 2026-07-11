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Kimi Antonelli, George Russell, Monaco GP, 2026, generic

Russell reageert op vermeende voorkeursbehandeling Antonelli bij Mercedes

Kimi Antonelli, George Russell, Monaco GP, 2026, generic — Foto: © IMAGO
2 reacties

Russell reageert op vermeende voorkeursbehandeling Antonelli bij Mercedes

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Volgens Mercedes-coureur George Russell is er absoluut geen sprake van een voorkeursbehandeling voor zijn teamgenoot Kimi Antonelli. De Brit benadrukt dat dergelijke geruchten onwaar zijn en dat beide rijders gelijke kansen krijgen, zolang het teambelang niet in het geding komt. Dat laat de huidige nummer twee in de WK-stand weten in gesprek met de Daily Mail.

Hoewel Russell dit seizoen als de grote favoriet voor de wereldtitel begon, is het momenteel zijn jongere stalgenoot die de leiding in het kampioenschap in handen heeft. Na een tweede plaats voor Russell tijdens de Britse Grand Prix van afgelopen weekend is het onderlinge gat geslonken tot 25 WK-punten. De geruchten over een mogelijke voorkeurspositie voor Antonelli vanuit teambaas Toto Wolff ontstonden mede door hun afwijkende trajecten richting de hoofdmacht. Waar Antonelli direct mocht instappen bij de Zilverpijlen, moest de voormalig coureur van Williams daarvoor eerst de nodige jaren rijpen.

Geruchten over voortrekken

Russell trekt zich echter weinig aan van de geluiden in de wandelgangen. Hij stelt dat hij dergelijke verhalen tegenwoordig makkelijk van zich af laat glijden. "Ik heb via via gehoord dat er gepraat wordt over een voorkeursbehandeling", reageert de coureur tegenover het Britse medium. "Dat stoort me niet – en het is ook niet waar. Als ik jonger was, had ik die beschuldigingen misschien wel willen weerleggen", aldus Russell.

Teambelang en constructeurstitel

Daarnaast wijst de Mercedes-rijder op de dynamiek binnen de renstal, die momenteel de leiding in het constructeurskampioenschap in handen heeft. Volgens hem zou het voortrekken van één coureur onlogisch zijn met het oog op de doelen van de gehele organisatie. "Dus waarom zou er sprake zijn van een voorkeursbehandeling? Kimi en ik mogen tegen elkaar racen, tenzij het belangrijkste doel van het team – het behalen van het maximale aantal punten voor het kampioenschap – in gevaar komt", legt hij uit.

De teamprestatie weegt daarbij het zwaarst voor alle medewerkers in de fabriek, wat de focus op een eerlijke strijd op de baan verder versterkt. "Er zitten tweeduizend mensen in het team, en ze krijgen allemaal een bonus als we het constructeurskampioenschap winnen", besluit Russell.

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