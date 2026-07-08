Volgens Andrew Shovlin, trackside engineering director van Mercedes, beschikt George Russell over alle kwaliteiten om wereldkampioen te worden. Shovlin gaat in The Times nog een stap verder en stelt dat het vooral aan Mercedes te wijten is dat de Brit nog geen twee- of drievoudig wereldkampioen is geworden.

Russell sloot zich in 2022 aan bij de Zilverpijlen, op een moment dat het team juist in een moeilijke periode zat. Mercedes kon tot en met 2021 meedoen om de hoofdprijzen, maar had grote moeite om zich aan te passen aan het grondeffecttijdperk. Het Duitse team begon met het zeropod-concept, maar kwam daar later op terug. Pas dit jaar, met de introductie van de nieuwe auto's en vooral de nieuwe motoren, doet Mercedes weer structureel mee om de overwinningen.

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Vastberadenheid Russell

Russell moest dus even wachten op zijn kans, maar voorlopig lijkt vooral Kimi Antonelli te profiteren van de W17. Toch vindt Shovlin dat Russell daar niet voor onderdoet: "Tijdens de vier jaar (2022-2025) waarin de auto niet goed genoeg was, heeft George iedere keer dat we hem een auto gaven waarmee hij een race kon winnen, een foutloos weekend afgeleverd en ook daadwerkelijk gewonnen. George maakte weleens de grap dat hij op het verkeerde moment bij Mercedes was gekomen, maar zijn mentaliteit en houding waren altijd honderd procent professioneel. Hij was vastberaden om deel uit te maken van een nieuw hoofdstuk voor Mercedes."

Russell sloot op verkeerd moment aan

Daarbij gaat Shovlin nog een stap verder: "Waarschijnlijk was hij in een andere periode bij Mercedes al wereldkampioen geworden, misschien zelfs twee of drie keer. Hij is misschien bijzonder omdat hij snel toegeeft: 'Vandaag was ik gewoon niet goed genoeg.' Dat is eigenlijk heel waardevol, want juist op dat moment begin je te ontdekken wat de oorzaak kan zijn van een moeilijke reeks races."

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