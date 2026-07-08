Hamilton verwacht gridstraffen voor Mercedes-coureurs in komende races

Volgens Ferrari-coureur Lewis Hamilton ontkomen zijn voormalige werkgever Mercedes en diens coureurs George Russell en Kimi Antonelli dit seizoen niet aan gridstraffen. De zevenvoudig wereldkampioen stelt dat de Duitse renstal kampt met aanzienlijke betrouwbaarheidsproblemen, terwijl hij tegelijkertijd zeer te spreken is over de degelijkheid van zijn eigen materiaal bij de Italiaanse grootmacht.

Dat Mercedes momenteel worstelt met de betrouwbaarheid van de W17-bolide, werd afgelopen weekend tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië pijnlijk duidelijk. WK-leider Antonelli viel op Silverstone uit met een technisch defect aan de wielafscherming, waardoor hij een vrijwel zekere overwinning in rook zag opgaan. Hoewel Russell nog als tweede over de streep kwam en het gat in de WK-stand verkleinde tot 25 punten, noemde Mercedes-teambaas Toto Wolff de technische mankementen inmiddels de achilleshiel van zijn renstal. Wolff gaf daarbij aan liever een kleine stap terug te doen in prestaties dan blindelings achter pure snelheid aan te jagen.

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Ferrari plukt vruchten van harde werk

Hamilton, die in de scharlakenrode SF-26 onlangs in Barcelona zijn 106e Grand Prix-zege boekte en op Silverstone als derde eindigde, ziet bij Ferrari een heel ander beeld. De Brit is lovend over de stappen die in Maranello zijn gezet. "Ik ben enorm onder de indruk van iedereen in de fabriek. Ik weet dat we de processen echt proberen te verbeteren en dat we tijdens raceweekenden constanter moeten presteren. Daar hebben we vorig jaar al heel erg veel aandacht aan besteed", laat hij optekenen.

Volgens de routinier betaalt die inzet zich nu uit in de strijd vooraan het veld. "Iedereen binnen het team levert een bijdrage aan de betrouwbaarheid. De monteurs in de garage hebben heel hard gewerkt aan de pitstops, en die zijn nu heel strak. Ook de mensen in de fabriek hebben veel werk verzet om die constante prestaties mogelijk te maken. Ik denk dat juist die consistentie uiteindelijk het verschil kan maken in de strijd om de titels", aldus Hamilton.

Straffen onvermijdelijk voor Mercedes

Waar Ferrari de zaken op orde lijkt te hebben, wijst de voormalig Mercedes-rijder naar de benarde situatie bij de concurrentie. Beide Mercedes-coureurs hebben dit jaar al veelvuldig te maken gehad met motorische tegenslag. "Je ziet dat de motoren dit jaar vaker problemen hebben dan normaal. Ik weet niet precies hoe de situatie is met de batterijen van George en Kimi, maar op een gegeven moment zal daar waarschijnlijk een straf uit voortkomen. We mogen immers maar een beperkt aantal batterijen gebruiken", voorspelt Hamilton.

De vermoedens van de meervoudig racewinnaar worden gestaafd door de officiële documenten van de autosportbond. Zowel Russell als Antonelli zit inmiddels aan het maximaal toegestane aantal van twee Energy Stores en Control Electronics voor dit seizoen. Vooral Russell verbruikte veel onderdelen na een defect eerder dit jaar in Canada. Hoewel er voor de komende race in België en de daaropvolgende Grand Prix van Hongarije nog geen officiële gridstraffen zijn aangekondigd, gonst het in de paddock van de geruchten dat Mercedes later dit jaar strategische straffen zal moeten incasseren om de rest van het seizoen door te komen.

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