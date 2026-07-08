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Credit for photo: Red Bull Content Pool

'Inversteerders maken weg vrij voor Verstappen bij McLaren'

Credit for photo: Red Bull Content Pool — Foto: © IMAGO
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'Inversteerders maken weg vrij voor Verstappen bij McLaren'

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Volgens het Duitse medium F1-Insider is McLaren bereid om het enorme salaris van Max Verstappen zonder morren te betalen bij een eventuele overstap naar de Britse renstal. Verschillende sponsoren uit onder meer Bahrein zouden klaarstaan om de tientallen miljoenen die de Nederlander verlangt voor hun rekening te nemen.

Verstappen strijkt momenteel een aanzienlijk bedrag op bij Red Bull Racing, waarbij schattingen van zijn jaarsalaris uiteenlopen van zestig tot honderd miljoen euro. Mocht de ex-wereldkampioen zijn huidige contract opzeggen, loopt hij in principe tweemaal dat jaarsalaris mis. McLaren ziet de financiële eisen van de coureur echter niet als een struikelblok. De Britse formatie is in handen van twee grote investeringsfondsen met diepe zakken: het Bahreinse staatsinvesteringsfonds Mumtalakat als meerderheidsaandeelhouder en CYVN Holdings uit de Verenigde Arabische Emiraten.

Ontsnappingsclausule biedt uitweg

Een vertrek bij de Oostenrijkse renstal is voor Verstappen eenvoudiger geworden door een specifieke ontsnappingsclausule in zijn tot eind 2028 lopende verbintenis. Sinds afgelopen zondag kan de meervoudig racewinnaar deze clausule activeren, omdat hij bij het ingaan van de aanstaande zomerstop niet bij de eerste twee in het wereldkampioenschap staat. Na een uitvalbeurt tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone, veroorzaakt door een defect aan de achtervleugel van zijn RB22, bezet Verstappen momenteel de zevende plaats in de WK-stand met 76 punten. Met een ruime achterstand op koploper Kimi Antonelli en nummer twee George Russell is het mathematisch onmogelijk geworden om de vereiste positie nog tijdig te bereiken.

Schuiven met stoeltjes

Mocht de overstap daadwerkelijk plaatsvinden, dan zou de Red Bull-coureur bij McLaren de plek innemen van Oscar Piastri. Hoewel de Australiër nog een doorlopend contract heeft, gonst het van de geruchten over zijn toekomst. Mark Webber, de manager van de huidige nummer zes in het kampioenschap, zou achter de schermen al op zoek zijn naar een andere werkgever voor zijn cliënt. Er wordt daarbij gespeculeerd over een mogelijke rijdersruil, waarbij Piastri de omgekeerde weg naar Red Bull zou bewandelen om te voorkomen dat hij een ondergeschikte rol blijft spelen ten opzichte van teamgenoot Lando Norris. McLaren spreekt overigens nadrukkelijk tegen dat Piastri het niet naar zijn zin zou hebben bij de formatie.

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