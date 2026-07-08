Verstappen reist af naar Engeland na teleurstellend raceweekend op Silverstone
Verstappen reist af naar Engeland na teleurstellend raceweekend op SilverstoneMaak ons je Google-favoriet
Na het raceweekend in Silverstone, dat voor Max Verstappen teleurstellend verliep, stapelen de geruchten over de toekomst van de viervoudig kampioen zich op. Te midden van al die berichten is woensdag bekend geworden dat de Nederlander zich in Engeland heeft gemeld.
Afgelopen weekend viel Verstappen in de slotfase van de wedstrijd uit door een defect aan de achtervleugel. Het was niet de eerste keer dat de Red Bull-coureur door zo'n probleem van de baan schoof. De Nederlander was dan ook helder en stelde dat één keer een fout maken prima kan, maar dat twee keer eigenlijk uit den boze is. Daarnaast benadrukte hij dat het ook gewoon gevaarlijk is. De FIA is overigens een onderzoek gestart naar de McLaren-vleugel van het Britse team, evenals naar de versie van Ferrari.
Onvrede Verstappen
Na het weekend en mede door de onvrede bij Verstappen zijn de geruchten over zijn toekomst de afgelopen dagen toegenomen. Hoewel Mercedes en McLaren allebei hebben aangegeven dat ze tevreden zijn met hun huidige line-up, lijken er op de achtergrond toch flink wat onderhandelingen te spelen. Daarnaast zijn er volgens De Limburger ook ontevreden gezichten bij Red Bull, waar men graag van de exitclausule van Verstappen af wil, zodat hij niet tussentijds kan vertrekken.
Privéjet landt in Engeland
Te midden van al die berichten is de privéjet van de Nederlander gespot in Engeland. Rond 10.00 uur vloog het toestel nog boven Frankrijk en inmiddels is het geland in Engeland. Een bezoek aan het hoofdkantoor van Red Bull Racing in Milton Keynes lijkt dan ook op de planning te staan.
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