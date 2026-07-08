Volgens voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher is de relatie tussen Max Verstappen en Red Bull Racing onherstelbaar beschadigd. De Duitser stelt dat het vertrouwen tussen beide partijen volledig is verdwenen en dat de coureur steeds minder invloed heeft op belangrijke technische beslissingen binnen de renstal. Dat laat hij weten in de Backstage Boxengasse-podcast.

De uitspraken volgen op een dramatisch verlopen Grand Prix van Groot-Brittannië, waar de Nederlander in de slotfase uitviel na een zware crash. Door deze nulscore is hij in het wereldkampioenschap weggezakt naar de zevende plaats. Omdat het mathematisch onmogelijk is geworden om voor de naderende zomerstop nog in de top twee van de stand te eindigen, is er inmiddels een prestatieclausule in zijn contract geactiveerd. Dit geeft hem de mogelijkheid om het team aan het einde van dit seizoen te verlaten. De teamleiding, onder leiding van teambaas en CEO Laurent Mekies, zou inmiddels extreem geërgerd zijn door de huidige houding van de stercoureur.

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'Grens is bereikt'

Schumacher benadrukt dat de onrust achter de schermen groot is. Na een topoverleg met onder meer Jos Verstappen en Mekies zou de teamleiding vroegtijdig van het circuit zijn vertrokken. "Bovendien zou men het Max Verstappen kwalijk hebben genomen dat hij op de Red Bull Ring, terwijl iedereen aanwezig was, niet duidelijk heeft gemaakt dat hij afzag van zijn ontsnappingsclausule. Ik denk dat dit er uiteindelijk toe leidt dat Red Bull om zich heen kijkt. Er gaan nu al geruchten over Oscar Piastri, die ontevreden zou zijn. Mij is verteld dat hij na Monza het vertrouwen in McLaren zou hebben verloren", aldus de 51-jarige analist. Piastri bezet momenteel de zesde plaats in het kampioenschap en zou gefrustreerd zijn over de interne regels bij zijn huidige werkgever, wat geruchten over een mogelijke overstap naar Red Bull verder aanwakkert.

Daarnaast wijst de voormalig coureur op de technische strubbelingen rondom de afstelling van de wagen. Waar in de media werd gesproken over motor- en batterijproblemen, ligt de werkelijkheid volgens de analist anders. "Na dit weekend, waarin Max Verstappen opnieuw uitviel, speelde er nog iets anders. We herinneren ons allemaal het interview waarin hij zei dat ze een groot probleem met de motor hadden en dat de batterij leeg was geraakt, waardoor hij in de laatste sector veel tijd verloor. Intern zou de situatie echter anders liggen. Max heeft blijkbaar andere ideeën over hoe en wanneer bepaalde systemen gebruikt moeten worden en ook over de afstelling van de auto. Het team zou er inmiddels op staan dat alles wordt uitgevoerd zoals het team dat voorschrijft", stelt Schumacher.

Dat de breuk inmiddels een feit is, staat voor de Duitser buiten kijf. "Van Max heb ik juist altijd het gevoel gehad dat hij tot het allerlaatste moment geloofde in Red Bull en het team eigenlijk helemaal niet wilde verlaten. Dat zeg ik bewust, al is het slechts mijn persoonlijke indruk. Na dit weekend denk ik echter dat dat veranderd is", legt hij uit. "Ik heb het gevoel dat Max het vertrouwen in het team heeft verloren. En waarschijnlijk geldt dat ook andersom, al is het misschien in mindere mate. Op een gegeven moment breekt de emmer nu eenmaal; elke relatie kent een grens. Ik weet niet hoe jij dat ziet, maar ik heb sterk het gevoel dat dat punt inmiddels is bereikt", concludeert Schumacher.

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