Ongezonde werkrelatie bij Red Bull Racing: 'Er wordt niet naar hem geluisterd' l GPFans Raceteam
Ongezonde werkrelatie bij Red Bull Racing: 'Er wordt niet naar hem geluisterd' l GPFans RaceteamMaak ons je Google-favoriet
In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag, rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws, je hoort het hier. In deze aflevering hoor je GPFans presentator Sebastiaan Kissing en technisch-analist Vincent Bruins.
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