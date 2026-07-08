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Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, generic, 2026, Red Bull

Ongezonde werkrelatie bij Red Bull Racing: 'Er wordt niet naar hem geluisterd' l GPFans Raceteam

Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, generic, 2026, Red Bull — Foto: © IMAGO

Ongezonde werkrelatie bij Red Bull Racing: 'Er wordt niet naar hem geluisterd' l GPFans Raceteam

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag, rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws, je hoort het hier. In deze aflevering hoor je GPFans presentator Sebastiaan Kissing en technisch-analist Vincent Bruins.

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