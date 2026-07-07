Verstappen maakt binnenkort 'baanbrekende' beslissing, Hamilton ontloopt straf door Verstappen | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je mee langs het meest opvallende nieuws van de dag. Zo ben jij binnen een paar minuten op de hoogte van alles wat er zich heeft afgespeeld in de wereld van de Formule 1.

Met vandaag onder andere het nieuws dat Red Bull Racing achter de beslissing blijft staan voor het negeren van het verzoek van Max Verstappen in Silverstone. Verder is de toekomst van de viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 ook vandaag weer onderwerp van gesprek, heeft de FIA laten weten dat er serieuze plannen worden gemaakt om de V8-motoren terug te brengen en speelde Verstappen gek genoeg een rol bij het ontlopen van een tijdstraf voor Lewis Hamilton. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

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Mekies legt uit waarom er niet naar verzoek Verstappen werd geluisterd in Silverstone

Max Verstappen was na zijn crash in de Grand Prix van Groot-Brittannië even helemaal klaar met Red Bull Racing. De viervoudig wereldkampioen belandde voor het tweede raceweekend op rij in de muur door een mankement aan de auto. Op voorhand wilde hij van motor wisselen voor de race en vanuit de pitstraat starten, maar daar ging zijn team niet in mee: " "Het spreekt voor zich dat we na afloop van de kwalificatie niet blij waren met de balans van de auto, en dat is zacht uitgedrukt", wordt Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies geciteerd door De Telegraaf. "En alhoewel we wisten dat het niet plezierig zou worden voor Max om met de auto te rijden, waren we van mening dat hij op deze manier een beter resultaat zou kunnen boeken dan vanuit de pitstraat. Meer lezen over waarom het team niet naar Verstappen luisterde? Klik hier.

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Windsor verwacht 'baanbrekende beslissing' van Verstappen omtrent toekomst

Volgens F1-analist Peter Windsor staat Max Verstappen op het punt om een ingrijpende keuze over zijn carrière te maken. De analist zag de frustratie bij de viervoudig wereldkampioen een kookpunt bereiken tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië, nadat een nieuw probleem met de achtervleugel hem voortijdig uitschakelde. Dat laat Windsor weten in gesprek met Cameron CC. "Je kunt verwachten dat Max nu tot een soort baanbrekende beslissing over zijn toekomst komt na weer een situatie waarbij hij buiten zijn schuld van de baan schiet. Dit had niks met hem te maken", aldus de analist. Meer lezen over de visie van Windsor? Klik hier.

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IA onderzoekt terugkeer van tankbeurten: V8-motor moet F1-auto's lichter maken

De internationale autosportbond FIA onderzoekt serieus of tankbeurten in de Formule 1 kunnen terugkeren. Onder leiding van president Mohammed Ben Sulayem is een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van dit plan. De mogelijke terugkeer hangt nauw samen met de beoogde overstap naar atmosferische V8-motoren in 2031 en de nadrukkelijke wens om het startgewicht van de bolides aanzienlijk te verlagen. Meer lezen over de plannen van het motorsportorgaan? Klik hier.

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Hamilton overschreed gele vlag maar kreeg geen straf: FIA wijst in uitleg naar Verstappen

Lewis Hamilton heeft na afloop van de F1 Britse Grand Prix een officiële reprimande ontvangen van de FIA, maar ontloopt een zwaardere straf voor het negeren van een gele vlag. De coureur van Ferrari heeft daardoor zijn derde plaats behouden in de officiële uitslag op Silverstone. De stewards leggen uit waarom ze het incident afdoen met een waarschuwing in plaats van een tijdstraf, en Max Verstappen speelde daarin een rol. De stewards accepteerden de verklaring dat de aandacht van Hamilton op dat moment vooral uitging naar zijn spiegels, omdat hij een tegenaanval van Verstappen verwachtte na een eerdere inhaalactie in Luffield. Meer lezen over de beslissing van de FIA? Klik hier.

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Russell kritisch na Silverstone: 'Heb nog steeds moeite Mercedes te begrijpen'

Volgens Mercedes-coureur George Russell heeft hij nog altijd moeite om zijn huidige bolide volledig te doorgronden. De 26-jarige Brit stelt dat zijn jongere teamgenoot Andrea Kimi Antonelli tot nu toe beter presteert en de leiding in het kampioenschap dan ook volkomen verdient. Dat laat de tweevoudig racewinnaar van dit seizoen weten in een uitgebreide terugblik op het platform RaceFans. "Het gevoel was goed, maar de rondetijden waren langzaam", verklaart de Mercedes-man over zijn thuisrace. Eerder gaf de coureur al aan dat hij de fout in was gegaan door de afstellingen van zijn teamgenoot simpelweg te kopiëren. "Ik heb nog steeds moeite om deze auto te begrijpen", geeft hij ruiterlijk toe. De tweede plaats op Silverstone bracht dan ook weinig vreugde. "Ik verlaat dit weekend waarschijnlijk minder tevreden dan in Canada, toen ik aan de leiding uitviel, hoewel ik extreem dankbaar ben dat ik op het podium sta." Meer lezen over de frustratie van Russell? Klik hier.

Geschreven door Jan Bolscher - Senior Editor en Formule 1-verslaggever Jan Bolscher (29) is een Nederlandse Formule 1-journalist, geaccrediteerd door zowel de Nederlandse Sport Pers (NSP) als de Formule 1. Hij heeft ruim zeven jaar ervaring in de Formule 1-journalistiek en doet verslag vanuit de Formule 1-paddock, waar hij de coureurs interviewt en een breed netwerk met de teams, de FIA en de Formule 1 heeft opgebouwd. Doordat hij in nauw contact staat met de persmanagers van de Formule 1-teams, de Forrmule 1 en de FIA, weet Jan als eerste rondgaande geruchten te ontkrachten of te bevestigen. Daarnaast draagt hij de titels Senior Editor en Brand Manager Assistent bij GPFans. In deze rollen vormt hij een leidende draad binnen de redactie. Bekijk volledige biografie

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