Antonelli wint sprint en pakt pole. Verstappen is er klaar mee en grote gridstraf lonkt | GPFans Recap

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De tweede dag bij de F1 Britse Grand Prix zit erop na de sprintrace en de kwalificatie. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

De zaterdag in Engeland is op zijn eind en na een bomvolle dag met een sprintrace en kwalificatie voor de Grand Prix viel er genoeg na te bespreken in de Formule 1. Het was Kimi Antonelli die een heerlijke dag wist te beleven en zowel de sprint als de kwalificatie op zijn naam schreef. Voor Max Verstappen werd het een dag om snel te vergeten. De Nederlander steekt na afloop zijn frustraties niet onder stoelen op banken en laat ook al min of meer doorschemeren dat hij het liefst zijn team de hele mikmak laat vervangen richting zondag, wat hem een pitlanestart zou opleveren.

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Antonelli verslaat Hamilton in Sprint op Silverstone, Verstappen valt teleurstellend terug

De zaterdag van de F1 Britse Grand Prix is begonnen met de Sprint, die over zeventien ronden werd verreden op het circuit van Silverstone. Lewis Hamilton werd verslagen door Andrea Kimi Antonelli, die zijn voorsprong in het wereldkampioenschap uitbreidt door de maximale 8 punten te pakken. Lees hier de hele samenvatting van de sprintrace op Silverstone.

Antonelli pakt pole op Silverstone, Russell vierde ondanks crash en Hadjar verslaat Verstappen

De startopstelling is bepaald voor de F1 Britse Grand Prix. Andrea Kimi Antonelli heeft de pole position verdiend op het circuit van Silverstone door in de kwalificatie de snelste ronde te klokken. Met een tijd van 1:28.111 versloeg hij Charles Leclerc op bijna twee tienden. Lees hier de hele samenvatting van de kwalificatie op Silverstone.

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FIA deelt straf uit op Silverstone en komt met nieuwe uitslag van Sprint

De FIA heeft uitspraak gedaan over twee verschillende onderzoeken na de Sprint op Silverstone. Liam Lawson werd onder de loep genomen na klachten van Isack Hadjar, terwijl Nico Hülkenberg werd onderzocht voor het niet binnen de lijntjes kleuren. Lees hier het hele artikel over veranderde uitslag op Silverstone.

Verstappen wijst naar onverklaarbaar motorprobleem: "Voor morgen heeft dit geen zin"

Max Verstappen ziet zijn raceweekend op Silverstone ernstig belemmerd worden door aanhoudende problemen met de motor en de balans van zijn auto. De viervoudig wereldkampioen kwalificeerde zich slechts als zevende voor de F1 Britse Grand Prix en stelt dat zijn Red Bull Ford aangedreven RB22 simpelweg niet vooruit te branden is. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen zijn gefrustreerde reactie na afloop.

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Verstappen ziet het niet zitten op deze manier: pitstraatstart zondag lonkt

Max Verstappen overweegt serieus om ingrijpende wijzigingen aan de afstelling van zijn auto door te voeren of zelfs zijn motor te laten vervangen voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. Volgens Erik van Haren kampt de coureur van Red Bull Racing met een lage topsnelheid en een gebrekkige balans, wat een start vanuit de pitstraat op zondag een realistisch scenario maakt. Lees hier het hele artikel over de stand van zaken rondom de 2026-kalender.

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