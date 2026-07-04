Isack Hadjar denkt dat er momenteel niet meer in de wagen van Red Bull Racing zit dan een vijfde startplek. De Frans-Algerijnse coureur wist vandaag tijdens de kwalificatie voor de F1 Britse Grand Prix zijn teamgenoot Max Verstappen te verslaan, maar is desondanks gefrustreerd over zijn eigen eindklassering.

Hoewel Hadjar de best geklasseerde coureur binnen zijn team was, moest hij ruim zes tienden toegeven op polesitter Andrea Kimi Antonelli. Verstappen kwam door aanhoudende problemen met de balans en de motor van zijn RB22 niet verder dan de zevende tijd op Silverstone. Het is de derde keer dit seizoen dat Hadjar de Limburger in een reguliere kwalificatie de baas is, nadat hem dat eerder in Australië en Japan ook lukte, al kon Verstappen vanwege een crash buiten zijn schuld om überhaupt geen tijd neerzetten voor de seizoensopener.

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Maximale resultaat

Toch overheerst bij Hadjar het gevoel dat hij tekortkomt. Hij benadrukt dat hij een uitstekende ronde reed, maar dat de auto simpelweg niet sneller kan. "Ik denk dat er niet veel meer in de auto zit. De vijfde plek is het maximale resultaat, dus in dat opzicht ben ik erg blij", vertelt de huidige nummer acht van het wereldkampioenschap. Toch knaagt die realiteit aan hem. "Tegelijkertijd ben ik heel erg geïrriteerd, want ik heb het gevoel dat ik mijn werk doe en een heel goede ronde rijd, en dan ben je alsnog slechts vijfde", aldus Hadjar.

Zorgen over racepace

Daarnaast wijst Hadjar op de problemen die het team meeneemt naar de hoofdrace van morgen. Eerder vandaag, tijdens de Sprint, verloor hij bij de start al meerdere posities en viel hij met een negende plek net buiten de punten. Die haperende starts baren hem grote zorgen voor de Grand Prix. "Wetende dat we het morgen qua racepace niet geweldig zullen doen, en ik heb ook niet echt veel vertrouwen in onze racestarts... Als we morgen met wat McLarens kunnen vechten, dan is dat een goede zaak", besluit Hadjar realistisch, die zijn pijlen dus gericht heeft op Lando Norris en Oscar Piastri.

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