Hadjar heel gefrustreerd door Red Bull-problemen: "Heeft geen zin om te racen"
Hadjar heel gefrustreerd door Red Bull-problemen: "Heeft geen zin om te racen"Maak ons je Google-favoriet
Voor Isack Hadjar is het momenteel onmogelijk om een goede start te maken. De teamgenoot van Max Verstappen eindigde vandaag als negende tijdens de Sprint op Silverstone en begrijpt er niets van waarom hij telkens zoveel plekken verliest bij het doven van de lichten, zo liet de Red Bull Racing-coureur direct na de korte zaterdagsrace voor de F1 Britse Grand Prix weten.
Het huidige seizoen verloopt op het gebied van racestarts uiterst teleurstellend voor de huidige nummer acht van het wereldkampioenschap. "We krijgen de starts gewoon niet voor elkaar", aldus Hadjar tegenover Viaplay. "We begrijpen het niet. Het heeft niet eens zin om te gaan racen, als je weet dat je direct vier plaatsen gaat verliezen", legt hij uit. De Frans-Algerijnse coureur benadrukt dat het in zijn geval tijdens de race op het Britse circuit zelfs om meer dan vier posities ging. "In mijn geval verloor ik er meer dan dat, maar het is elke keer weer schokkend, echt schokkend."
Nieuwe reglementen als boosdoener
Gevraagd naar de exacte oorzaak van de slechte openingsrondes, moet Hadjar het antwoord schuldig blijven. "Ik weet het niet, anders zou ik deze problemen niet hebben", reageert hij gefrustreerd. Door nieuwe motorreglementen is de MGU-H weggevallen, wat voor aanzienlijke turbolag kan zorgen bij de startprocedure. Hadjar wijst deze veranderingen aan als het grote pijnpunt. "Vorig jaar had ik uit 24 races 24 goede starts. En nu, met deze nieuwe reglementen en de nieuwe motor, lijken we het niet te begrijpen", verklaart hij.
Wat de situatie voor de kersverse coureur van de Oostenrijkse renstal extra pijnlijk maakt, is de vergelijking met zijn vorige werkgever. Hadjar maakte eind vorig jaar de overstap van Racing Bulls naar de hoofdmacht om het stoeltje van Yuki Tsunoda over te nemen. Uitgerekend dat zusterteam lijkt de nieuwe startprocedure wel onder de knie te hebben. "Het ding is dat Racing Bulls het veel beter doet dan wij, dus dat is wel een beetje vreemd", besluit de ontevreden coureur.
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