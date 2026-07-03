Volgens Charles Leclerc ontbreekt het hem momenteel aan het juiste gevoel in de Ferrari om het maximale uit de wagen te halen. De Monegask stelt dat hij worstelt met het vertrouwen, terwijl teamgenoot Lewis Hamilton de limiet wel weet te vinden. De laatstgenoemde heeft dan ook de pole position gepakt voor de Sprint voor de F1 Britse Grand Prix.

Hoewel de nummer vier uit het kampioenschap zelf teleurgesteld is over zijn vierde startplek, heerst er ook verbazing, in positieve zin, over de algehele snelheid van de Scuderia op Silverstone dit weekend. Hamilton veroverde immers de pole position voor de Sprint door Mercedes-coureur Kimi Antonelli met een miniem verschil van 0.011 seconden te verslaan. Max Verstappen kwam in zijn Red Bull drie tienden tekort, maar bleef Leclerc, George Russell en de McLarens nipt voor.

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Gevoel met de auto ontbreekt

Leclerc wijst vooral op zijn eigen moeite met de SF-26. "Lewis zit vaker op honderd procent van het potentieel van de auto, en ik niet", erkent hij tegenover F1 TV. "Het belangrijkste is gewoon het gevoel met deze auto. Als je dat gevoel niet helemaal hebt, is het lastig om de rondetijd eruit te halen en het vertrouwen te hebben om de kwalificatie in te gaan en op de limiet te rijden. Ik heb moeite om constant op mijn honderd procent te zitten", aldus Leclerc. Dat gebrek aan vertrouwen kwam vrijdag in de beslissende fase van de sessie pijnlijk aan het licht. "In SQ1 en SQ2 zat ik er dichtbij en was ik best vol vertrouwen voor SQ3. Maar toen SQ3 begon, verloor ik [het gevoel in] de auto. Ik voel de bolide gewoon niet zo goed als zou moeten", verklaart de coureur.

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Toch is er ook opluchting over de prestaties van het team, dat voor dit weekend specifieke updates aan de nieuwe krachtbron introduceerde. "We zijn enorm verrast dat Lewis vandaag pole heeft gepakt. Over het algemeen verwachtten we een veel groter gat naar de auto's voor ons. Als team zijn we heel erg verbaasd dat we zo competitief zijn op een circuit als dit", voegt hij eraan toe.

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