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De Grand Prix van Groot-Brittannië krijgt morgen met de sprintrace een heerlijke startopstelling. Lewis Hamilton was de baas, nét voor Kimi Antonelli en Max Verstappen. Het internet reageert na de uitstekende en vermakelijke sprintkwalificatie.

Vooraf werd er toch gezegd dat Mercedes de grote favoriet was voor deze sprintracepole. Toch was Hamilton de grote man die Kimi Antonelli knap wist te verslaan, terwijl Max Verstappen net daarachter aansloot. Toch een verrassende uitslag, zeker omdat George Russell niet verder kwam dan een teleurstellende vijfde plek op het circuit van Silverstone. Ook de McLarens, toch een van de favoriete teams op Silverstone, kwamen er niet aan te pas. Na afloop hadden er genoeg fans wat te zeggen over de sessie.

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How Hamilton is always when he hears the grand prix is in Silverstone



Inevitable pic.twitter.com/tY7jTl1fCu — Harmz ? (@dharmony808) July 3, 2026

Lewis what a beast and he lost like 2 tenths last corner — F1LECHAM (@F1lecham) July 3, 2026

That car has been a rocket so far today

What a weekend already

Get in there Lewis ?? — David Arowojolu (@Its_superdave) July 3, 2026

41 year old lewis hamilton getting pole in front of half a million people at his home track in a ferrari this was something special. — dobbin (@dobbiiin) July 3, 2026

So what's not illegal on that car? — Jamie (@JHSP21) July 3, 2026

Best driver of all time; he just needs a competitive car. Hamilton will hand the title to Ferrari this year. — Raphael Raph (@Raphaelkelate) July 3, 2026

The year of the horse pic.twitter.com/rA2oPUQMUl — Rulai (@ParisFrance3) July 3, 2026

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