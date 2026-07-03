Hamilton maakt grote indruk op fans: "De beste coureur aller tijden"
Hamilton maakt grote indruk op fans: "De beste coureur aller tijden"Maak ons je Google-favoriet
De Grand Prix van Groot-Brittannië krijgt morgen met de sprintrace een heerlijke startopstelling. Lewis Hamilton was de baas, nét voor Kimi Antonelli en Max Verstappen. Het internet reageert na de uitstekende en vermakelijke sprintkwalificatie.
Vooraf werd er toch gezegd dat Mercedes de grote favoriet was voor deze sprintracepole. Toch was Hamilton de grote man die Kimi Antonelli knap wist te verslaan, terwijl Max Verstappen net daarachter aansloot. Toch een verrassende uitslag, zeker omdat George Russell niet verder kwam dan een teleurstellende vijfde plek op het circuit van Silverstone. Ook de McLarens, toch een van de favoriete teams op Silverstone, kwamen er niet aan te pas. Na afloop hadden er genoeg fans wat te zeggen over de sessie.
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