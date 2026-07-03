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Hamilton during practice at Silverstone

Hamilton maakt grote indruk op fans: "De beste coureur aller tijden"

Hamilton during practice at Silverstone — Foto: © IMAGO
3 reacties

Hamilton maakt grote indruk op fans: "De beste coureur aller tijden"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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De Grand Prix van Groot-Brittannië krijgt morgen met de sprintrace een heerlijke startopstelling. Lewis Hamilton was de baas, nét voor Kimi Antonelli en Max Verstappen. Het internet reageert na de uitstekende en vermakelijke sprintkwalificatie.

Vooraf werd er toch gezegd dat Mercedes de grote favoriet was voor deze sprintracepole. Toch was Hamilton de grote man die Kimi Antonelli knap wist te verslaan, terwijl Max Verstappen net daarachter aansloot. Toch een verrassende uitslag, zeker omdat George Russell niet verder kwam dan een teleurstellende vijfde plek op het circuit van Silverstone. Ook de McLarens, toch een van de favoriete teams op Silverstone, kwamen er niet aan te pas. Na afloop hadden er genoeg fans wat te zeggen over de sessie.

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