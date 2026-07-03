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Verstappen in orange cap and navy Red Bull top looking serious at Austrian GP

Verstappen haalt fel uit naar zondagactiviteit op Silverstone: 'We zijn geen clowns'

Verstappen in orange cap and navy Red Bull top looking serious at Austrian GP — Foto: © IMAGO
1 reactie

Verstappen haalt fel uit naar zondagactiviteit op Silverstone: 'We zijn geen clowns'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Max Verstappen loopt niet warm voor de speciale Lego-race die aanstaande zondag tijdens de rijdersparade voor de F1 Britse Grand Prix op het programma staat. De coureur van Red Bull Racing vindt de geplande activiteit op Silverstone onprofessioneel en stelt dat de koningsklasse zoiets helemaal niet nodig heeft. De viervoudig wereldkampioen geeft er de voorkeur aan om de fans op de traditionele manier te begroeten in plaats van mee te doen aan het geplande spektakel.

De Formule 1 en LEGO hebben de parade voor aankomend weekend omgedoopt tot de 'LEGO Drivers' Parade 2.0', nadat dit vorig jaar in Miami voor het eerst was georganiseerd. Tussen één uur en half twee lokale tijd nemen de 22 coureurs plaats in hun eigen bestuurbare Lego-auto. Deze wagentjes, die een topsnelheid van 25 kilometer per uur aantikken en uit meer dan 28.000 steentjes bestaan, vervangen de gebruikelijke open vrachtwagen of klassieke auto's.

Verstappen ziet meerwaarde niet in

Verstappen ziet het besturen van de speelgoedwagens echter absoluut niet zitten. "Als ik met Lego wil spelen, dan doe ik dat liever met mijn kinderen thuis", is de duidelijke reactie van de Limburger tegenover de BBC. Hij ziet de meerwaarde van het vernieuwde format niet in. "Ik sta liever met z'n allen samen op een vrachtwagen. Dat is leuker en het ziet er professioneler uit. We zijn Formule 1-coureurs. We moeten er niet uitzien als kinderen en clowns die elkaar proberen te rammen. Dat is niet wat de Formule 1 nodig heeft", klinkt het kritisch.

Vind jij dat entertainment zoals een Lego-race thuishoort in de Formule 1?

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