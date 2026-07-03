Red Bull en meer brengen upgrades mee naar Silverstone, Mercedes staat opnieuw stil

Een nieuw raceweekend in de Formule 1 betekent weer nieuwe onderdelen. Verschillende topteams hebben upgrades meegenomen naar de Britse Grand Prix op het circuit van Silverstone. Daar hoort Mercedes niet bij. Andrea Kimi Antonelli en George Russell moeten het namelijk met exact dezelfde Mercedes-bolide doen als in Oostenrijk vorige week.

McLaren heeft nieuwe inlaten voor de voorremmen ontworpen om de luchtstroom beter te geleiden aan de voorkant. Daar komt nog een nieuwe vloer bij om de efficiëntie ervan te verbeteren. Dit moet allemaal leiden tot meer downforce, wat belangrijk is op een baan als Silverstone. Red Bull Racing heeft juist aan de achterkant gesleuteld. De kleine vleugeltjes aan de achterkant van het bodywork zijn aangepast voor meer downforce en stabiliteit. Ferrari heeft door middel van haar eigen vleugeltjes de koeling aan de achterkant zo aangepast dat het ook het Pirelli-rubber in de koeling meeneemt.

Artikel gaat verder onder video

Upgrades voor de middenvelders

Williams heeft een nieuwe voorvleugel ontwikkeld voor meer downforce. Bij Racing Bulls willen ze eveneens meer downforce genereren en dus is aan de vloerrandjes, de diffuser en de achterhoeken gewerkt. De Haas heeft een compleet nieuwe achtervleugel, inclusief endplates,

Mercedes, Alpine, Audi, Aston Martin en Cadillac gaan het sprintweekend van de Britse Grand Prix in zonder upgrades.

Gerelateerd