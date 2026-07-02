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Max Verstappen, Kimi Antonelli, Lando Norris, generic, 2026

Norris niet bang voor mogelijke komst Verstappen: 'Ik kan iedereen verslaan'

Max Verstappen, Kimi Antonelli, Lando Norris, generic, 2026 — Foto: © IMAGO
2 reacties

Norris niet bang voor mogelijke komst Verstappen: 'Ik kan iedereen verslaan'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Hoewel Lando Norris zich eigenlijk niet met het geruchtencircuit bemoeit, gaat de regerend kampioen bij de persconferentie toch in op de berichten in de wandelgangen. Max Verstappen zou gesprekken met McLaren hebben gehad en Norris legt uit hoe hij Verstappen als teamgenoot zou verwelkomen.

Afgelopen seizoen wist Norris zijn eerste wereldtitel veilig te stellen. Hoewel de strijd vooral met teamgenoot Oscar Piastri was, was het Verstappen die in Abu Dhabi uiteindelijk slechts twee punten tekortkwam voor zijn vijfde kampioenschap. McLaren was in het verleden geïnteresseerd in de Nederlander, waarbij Verstappen gekscherend aangaf dat toen Zak Brown de financiële eisen hoorde, hij al snel bedankte voor de viervoudig kampioen.

Norris heeft vertrouwen in eigen kunnen

Ook de afgelopen weken zijn er diverse geruchten geweest over een mogelijke transfer naar het papaja-oranje team. Het zou dan gaan om het plekje van Piastri. Norris legt uit dat hij een prima relatie heeft met Piastri en dat veel coureurs zitten te azen op een zitje bij McLaren. Daarnaast is de enkelvoudig kampioen, hoewel hij niet gelooft in de geruchten, ook niet bang voor de mogelijke komst van Verstappen: “Ik geloof dat ik elke coureur kan verslaan. Maar wat Max gedurende een seizoen laat zien, is indrukwekkend…”

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