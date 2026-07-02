Voormalig Alpine-teambaas Otmar Szafnauer en voormalig Ferrari-engineer Rob Smedley bespreken in de High Performance Podcast de toekomst van Max Verstappen in de Formule 1. Szafnauer haalt daarbij een opmerkelijke opmerking van McLaren-CEO Zak Brown aan.

De toekomst van Verstappen is al lange tijd onderwerp van gesprek in de Formule 1. Afgelopen jaar voerde de viervoudig wereldkampioen gesprekken met het team van McLaren, maar besloot hij om in ieder geval dit jaar nog trouw te blijven aan Red Bull Racing. Nu de Oostenrijkse formatie ook dit seizoen vooralsnog niet competitief genoeg is, is het kamp van de Nederlander opnieuw de mogelijkheden in kaart aan het brengen. Manager Raymond Vermeulen heeft inmiddels laten weten dat er voor de zomerstop een beslissing wordt genomen over de toekomst van Verstappen. Maar wat zijn de opties als hij besluit te vertrekken?

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Naar welk F1-team kan Max Verstappen?

Bij Ferrari is enorm geïnvesteerd in de komst van Lewis Hamilton, en de zevenvoudig wereldkampioen is dit seizoen voor het eerst ontpopt in de cockpit van Ferrari. Toto Wolff beschikt met Kimi Antonelli over het grootste jonge talent op de grid, terwijl George Russell ook een uitstekende rijder is. De Oostenrijker heeft de deur voor Verstappen dan ook zo goed als dichtgegooid door te zeggen dat hij niet aan de line-up gaat morren. Dan lijkt McLaren de meest voor de hand liggende mogelijkheid. Maar naast dat de Britse ploeg het dit jaar niet veel beter doet dan Red Bull Racing, heeft ook CEO Zak Brown aangegeven tevreden te zijn over de huidige line-up. Wat McLaren mogelijk aantrekkelijk maakt voor Verstappen, zijn de voormalig Red Bull-kopstukken die daar inmiddels werken. Gianpiero Lambiase voegt zich daar in 2028 bij.

Uitglijden over een bananenschil

"Ligt het niet meer voor de hand dat er iets gebeurt met de coureurs van Mercedes?", vraagt Smedley zich af in de podcast. "Daar lopen de contracten af. Er zijn al een hele lange tijd geruchten in die richting. Over McLaren heb ik niets concreets gehoord. Max moet natuurlijk met alle topteams praten, maar we weten wel dat Gianpiero Lambaise in 2028 naar McLaren vertrekt."

Szafnauer vult aan: "Bovendien heb je daar ook Rob Marshall en alle andere mensen die Max goed kent. Als journalist ga je dan denken dat daar wel enige logica achter zit en iedereen wil dat verhaal als eerste naar buiten brengen. Zak Brown werd ernaar gevraagd en zei een soort van dat ze tevreden zijn met de line-up, maar dat ze met Max zouden praten als een van de twee in de badkamer uitglijdt over een bananenschil. Dat zei hij echt. Hoeveel mensen eten er bananen in de badkamer? Misschien is dat bij hem thuis gebruikelijk."

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