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Max Verstappen looking down as he walks at the 2026 Monaco Grand Prix

Verstappen sluit titelgevecht niet uit: "Maar er speelt meer dan jullie weten"

Max Verstappen looking down as he walks at the 2026 Monaco Grand Prix — Foto: © IMAGO

Verstappen sluit titelgevecht niet uit: "Maar er speelt meer dan jullie weten"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Max Verstappen wil ondanks de stap die Red Bull Racing in Oostenrijk heeft gezet, nog niet denken aan het gevecht om de wereldtitel. Volgens de viervoudig wereldkampioen speelt er op de achtergrond meer dan de media weten.

Verstappen sprak na afloop van de Grand Prix van Oostenrijk positief over de updates van Red Bull Racing. De Nederlander liet weten voor het eerst dit seizoen het gevoel te hebben gehad om de overwinning te kunnen vechten. Verstappen werd uiteindelijk tweede achter George Russell op de Red Bull Ring, maar de racepace van de RB22 was indrukwekkend. Het gat naar kampioenschapsleider bedraagt echter maar liefst 98 punten. Op de persconferentie na afloop wordt de Limburger erop gewezen dat zijn achterstand kleiner is dan in de zomerstop afgelopen jaar, en dat Red Bull Racing toen het tij nog wist te keren.

Verstappen over titelkansen

"Nou, ik denk dat er ook nog meer races te gaan zijn dan vorig jaar, maar het verschil is erg groot", vertelt Verstappen. "Ik denk dat we een heel goed tempo hadden, maar om voor de titel te strijden, moeten we allrounder zijn. Ik denk dat we nog steeds te veel problemen hebben, van de start tot procedurele problemen op de achtergrond, waar jullie misschien niet eens van op de hoogte zijn, maar ik wel. Ik denk dat we gewoon nog wat allrounder moeten zijn."

Verbetering op alle vlakken

Verstappen laat weten dat hij niet negatief richting zijn team bedoelt: "Het is geen grote kritiek of zo. Ik denk dat iedereen zich ervan bewust is, maar we willen altijd beter worden; we streven ernaar de beste te zijn. Dus we moeten ons gewoon op al die dingen concentreren. En ja, als we wat, laten we zeggen, ijzersterker zijn, en dat hebben we in het verleden laten zien, dan is het natuurlijk een ander verhaal. Maar hopelijk duurt het niet te lang. We hebben nog wel wat werk te verzetten."

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