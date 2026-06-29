The Race wijst naar 'liegende' Vermeulen: 'Die gesprekken hebben wél plaatsgevonden'
The Race wijst naar 'liegende' Vermeulen: 'Die gesprekken hebben wél plaatsgevonden'Maak ons je Google-favoriet
Hoewel de manager van Max Verstappen heeft aangegeven dat er geen verkennende gesprekken zijn geweest met het team van McLaren, stelt The Race dat die gesprekken wel degelijk hebben plaatsgevonden.
Afgelopen week wist The Mail Online te melden dat er verkennende gesprekken waren geweest tussen Raymond Vermeulen en het team van McLaren. Dat het hier om onderhandelingen zou gaan, sprak Vermeulen tegen bij Bild. "Er zijn geen onderhandelingen geweest", benadrukte hij. Wel onderstreepte de manager dat Red Bull moest komen met verbeteringen, en die lijken in Oostenrijk dan ook te zijn gekomen.
'Er zijn wél onderhandelingen geweest'
Toch blijkt volgens het Britse medium dat die gesprekken tussen Vermeulen en McLaren wél degelijk te maken hadden met onderhandelingen: "The Race begrijpt dat die gesprekken zeker hebben plaatsgevonden, en Brown ging op de afspraak in nadat hij was benaderd, want dat is immers zijn taak." Er werd gesproken over een mogelijke ruil, maar dat is niet aan de orde: "Dit gaat niet om een machtsspel om Oscar Piastri direct bij McLaren weg te krijgen en Verstappen in die stoel te krijgen voor 2027."
Opties sluiten voor Verstappen
Ook lijken de opties voor Verstappen te sluiten. Zo heeft Toto Wolff diverse keren aangegeven best blij te zijn met het huidige rijdersduo, zit Ferrari momenteel ook wel gebakken met Lewis Hamilton en Charles Leclerc als coureurs en heeft Zak Brown aangegeven dat hij ook tevreden is. Het medium vermoedt dat het kamp van Verstappen schermt met interesse in andere teams, "om te voorkomen dat Red Bull zelfgenoegzaam wordt."
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