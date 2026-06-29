close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Raymond Vermeulen, Jos Verstappen, Max Verstappen, generic, Monaco GP, 2026

The Race wijst naar 'liegende' Vermeulen: 'Die gesprekken hebben wél plaatsgevonden'

Raymond Vermeulen, Jos Verstappen, Max Verstappen, generic, Monaco GP, 2026 — Foto: © IMAGO
1 reactie

The Race wijst naar 'liegende' Vermeulen: 'Die gesprekken hebben wél plaatsgevonden'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
 Google Maak ons je Google-favoriet

Hoewel de manager van Max Verstappen heeft aangegeven dat er geen verkennende gesprekken zijn geweest met het team van McLaren, stelt The Race dat die gesprekken wel degelijk hebben plaatsgevonden.

Afgelopen week wist The Mail Online te melden dat er verkennende gesprekken waren geweest tussen Raymond Vermeulen en het team van McLaren. Dat het hier om onderhandelingen zou gaan, sprak Vermeulen tegen bij Bild. "Er zijn geen onderhandelingen geweest", benadrukte hij. Wel onderstreepte de manager dat Red Bull moest komen met verbeteringen, en die lijken in Oostenrijk dan ook te zijn gekomen.

'Er zijn wél onderhandelingen geweest'

Toch blijkt volgens het Britse medium dat die gesprekken tussen Vermeulen en McLaren wél degelijk te maken hadden met onderhandelingen: "The Race begrijpt dat die gesprekken zeker hebben plaatsgevonden, en Brown ging op de afspraak in nadat hij was benaderd, want dat is immers zijn taak." Er werd gesproken over een mogelijke ruil, maar dat is niet aan de orde: "Dit gaat niet om een machtsspel om Oscar Piastri direct bij McLaren weg te krijgen en Verstappen in die stoel te krijgen voor 2027."

Opties sluiten voor Verstappen

Ook lijken de opties voor Verstappen te sluiten. Zo heeft Toto Wolff diverse keren aangegeven best blij te zijn met het huidige rijdersduo, zit Ferrari momenteel ook wel gebakken met Lewis Hamilton en Charles Leclerc als coureurs en heeft Zak Brown aangegeven dat hij ook tevreden is. Het medium vermoedt dat het kamp van Verstappen schermt met interesse in andere teams, "om te voorkomen dat Red Bull zelfgenoegzaam wordt."

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Raymond Vermeulen

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Verstappen ziet op tegen Silverstone na simulatortest: "Begon gewoon te lachen"

Verstappen ziet op tegen Silverstone na simulatortest: "Begon gewoon te lachen"

  • Vandaag 09:25
  • 6
Verstappen en Antonelli houden het voor gezien en laten Russell alleen staan in Oostenrijk

Verstappen en Antonelli houden het voor gezien en laten Russell alleen staan in Oostenrijk

  • 3 uur geleden
  • 7
Hamilton over boordradio Verstappen: "Je kunt een kampioen niet buitenom inhalen"

Hamilton over boordradio Verstappen: "Je kunt een kampioen niet buitenom inhalen"

  • Vandaag 08:29
  • 9
Kravitz over toekomst Verstappen: "Daar doet Max het niet voor"

Kravitz over toekomst Verstappen: "Daar doet Max het niet voor"

  • 1 uur geleden
Verstappen wijst naar strategie: ‘We hadden agressiever moeten zijn’ | GPFans News Video

Verstappen wijst naar strategie: ‘We hadden agressiever moeten zijn’ | GPFans News

  • 2 uur geleden
Verstappen sluit titelgevecht niet uit: "Maar er speelt meer dan jullie weten"

Verstappen sluit titelgevecht niet uit: "Maar er speelt meer dan jullie weten"

  • 2 uur geleden

Net binnen

14:01
Verstappen geprezen, Russell afgemaakt: "Poëtische rechtvaarheid en ironie"
13:29
FIA meldt medisch noodgeval bij marshal in Oostenrijk
12:59
Kravitz over toekomst Verstappen: "Daar doet Max het niet voor"
12:46
Russell op hoogste trede van podium in Oostenrijk, maar publiek zingt Verstappen toe
11:59
Video
Verstappen wijst naar strategie: ‘We hadden agressiever moeten zijn’ | GPFans News
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen sluit titelgevecht niet uit: "Maar er speelt meer dan jullie weten" Max Verstappen

Verstappen sluit titelgevecht niet uit: "Maar er speelt meer dan jullie weten"

2 uur geleden
Verstappen onthult: 'Had problemen met de auto in het tweede deel van de race' Max Verstappen

Verstappen onthult: 'Had problemen met de auto in het tweede deel van de race'

Vandaag 10:22 1
Hamilton over boordradio Verstappen: "Je kunt een kampioen niet buitenom inhalen" Lewis Hamilton

Hamilton over boordradio Verstappen: "Je kunt een kampioen niet buitenom inhalen"

Vandaag 08:29 9
Fans woest op Red Bull na tweede plaats Verstappen: "Jullie hebben dit gedaan" Red Bull Racing

Fans woest op Red Bull na tweede plaats Verstappen: "Jullie hebben dit gedaan"

Gisteren 17:03 6
Ontdek het op Google Play
x