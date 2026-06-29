Max Verstappen en Kimi Antonelli wisten allebei het podium te halen tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. Na afloop werden zij dan ook op de grid geïnterviewd door oud-coureur David Coulthard. Maar toen Coulthard aan het einde nog even een paar laatste woorden wilde wisselen met winnaar George Russell, hadden Verstappen en Antonelli inmiddels wel genoeg gezien. Zij gingen er doodleuk vandoor.

Russell wist de race op de Red Bull Ring nipt te winnen. Hij bleef Verstappen en Antonelli op een kleine afstand voor. Het verschil tussen de drie heren was extreem klein. Na afloop verschenen de drie heren dan ook bij de gebruikelijke gridinterviews, die in Oostenrijk verzorgd werden voor voormalig F1-coureur Coulthard. Richting het einde van de interviews, wilde de Schot nog even wat laatste woorden wisselen met Grand Prix-winnaar Russell. Dat was echter het moment dat Verstappen en Antonelli wel genoeg hadden gezien. Zij knepen er beiden vroetijdig tussenuit.

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Coulthard verrast door weglopen Verstappen en Antonelli

Op de televisiebeelden, die inmiddels ook rondcirculeren op het internet, is te zien dat Verstappen en Antonelli doodleuk weglopen terwijl Coulthard nog bezig is met z'n interview. De oud-coureur reageerde ook behoorlijk verrast toen hij zag dat de heren zomaar wegliepen. "Euh, oke, tot ziens jongens", zo stamelde hij, om vervolgens met een lach richting Russell te zeggen: "Ze willen duidelijk niet meer naar jou luisteren." Russell zelf kon er wel om lachen en sloot nog even het interview met Coulthard af, alvorens ook hij zich uit de voeten maakte.

This was hilarious. Max and Kimi were clearly not interested in staying any longer 😭pic.twitter.com/IGTKtsVLy6 https://t.co/ivpbwT9XUX — MV33Racing🏎 (@MV33Racing) June 28, 2026

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