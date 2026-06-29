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Max Verstappen, Miami GP, 2026, Red Bull Racing, generic

Manager Verstappen reageert op McLaren-geruchten: "Willen bij Red Bull blijven, maar..."

Max Verstappen, Miami GP, 2026, Red Bull Racing, generic — Foto: © IMAGO
1 reactie

Manager Verstappen reageert op McLaren-geruchten: "Willen bij Red Bull blijven, maar..."

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en nationale groei van GPFans NL.
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Max Verstappen wordt recentelijk veelvuldig in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull Racing. Deze verhalen hebben we in het verleden wel vaker gehoord, maar toen werd vaak Mercedes genoemd als nieuwe eindbestemming. Nu zou het echter gaan om McLaren. Maar wat is hier van waar? Manager Raymond Vermeulen reageert op de geruchten.

Verstappen wel of niet naar Mercedes? We werden er de afgelopen maanden meermaals mee doodgegooid. Uiteindelijk bleek er niks aan de hand en bleef Verstappen 'gewoon' bij Red Bull. De Nederlander had de hoop dat hij met de nieuwe reglementen weer structureel vooraan zou kunnen rijden en wilde tevens eerst eens even kijken welk team de nieuwe regels het best zou implementeren. Inmiddels zijn we een paar races verder en is Red Bull vooral bezig aan een inhaalrace, zowel op de baan als qua ontwikkeling van de auto. En dat betekent dat de geruchten rondom de toekomst van Verstappen wederom de kop zijn opgestoken.

Geen gesprekken tussen McLaren en Verstappen

De Engelse krant Daily Mail meldde recentelijk dat er gesprekken gaande zijn tussen de viervoudig Formule 1- kampioen en regerend constructeurskampioen McLaren. Het zou dan om een ruil gaan met Oscar Piastri, aangezien Lando Norris het goudhaantje is van de Britse renstal. Volgens manager Vermeulen is er echter geen gesprek met McLaren omtrent een eventuele verbintenis voor Verstappen. "Er is niets aan de hand", zo zegt hij tegen het Duitse BILD. "Er zijn geen onderhandelingen geweest." Volgens Vermeulen is de wens van Verstappen duidelijk - en dat is bij Red Bull blijven mét een competitieve auto. Maar dat is ook precies het punt waarop Vermeulen de deur voor de toekomst wel op een kier zet als het gaat om een vertrek.

Vermeulen zet deur vertrek Verstappen wel op een kier

"Zoals ik al zei, we wachten af hoe de auto zich de komende weken ontwikkelt. We willen absoluut bij Red Bull blijven, maar wel met een auto waarmee we kunnen winnen", zo geeft Vermeulen heel duidelijk aan. Het lijkt er dus op dat de bal volledig bij Red Bull ligt. Als zij het tij weten te keren, blijft Verstappen gewoon zitten. Zo niet, dan zullen de geruchten ongetwijfeld weer toe gaan nemen.

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