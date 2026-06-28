Hamilton onderzocht na Verstappen-gevecht: Brit komt weg zonder straf
Hamilton onderzocht na Verstappen-gevecht: Brit komt weg zonder strafMaak ons je Google-favoriet
Lewis Hamilton en Max Verstappen kwamen elkaar in de openingsfase van de Grand Prix van Oostenrijk flink tegen op de baan en dat leverde een heerlijk gevecht op. Verstappen was echter totaal niet te spreken over de manier waarop de Brit reed en hij werd onderzocht door de wedstrijdleiding.
Het incident tussen de twee rivalen vond plaats terwijl de Grand Prix van Oostenrijk nog in volle gang is. De zevenvoudig wereldkampioen kende een uitstekende openingsfase van de race, waarin hij vanaf de derde startplek direct zijn teamgenoot Charles Leclerc wist te passeren voor de tweede positie. Verstappen was de wedstrijd in Spielberg aangevangen vanaf de vijfde plaats, maar drong door een geweldige actie plotseling door naar de derde plek.
Geen straf Hamilton
Of het gevecht tussen de heren eerlijk is verlopen en welke eventuele sancties er konden volgen, moest blijken uit het lopende onderzoek van de FIA. Verstappen was totaal niet te spreken over de manier waarop de Brit met hem vocht: "Een duidelijke penalty", zo zei de Nederlander. De wedstrijdleiding besloot inderdaad om Hamilton te onderzoeken, maar na het bekijken van de beelden bleek Hamilton volgens de stewards geen fout gemaakt te hebben.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Russell wijst naar gedoe rondom gele vlaggen: "Zodra je het weet, is het vrij duidelijk"
- 3 uur geleden
- 6
Russell blij dat "gezond verstand zegevierde" na crash Verstappen: "Ik heb alles goed gedaan"
- Vandaag 11:09
- 9
Verstappen wil twee maanden relaxen na "onverklaarbare" crash: "Soms tot 100 tellen"
- Vandaag 10:04
- 10
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Verstappen reageert op McLaren-geruchten: "Daar doe ik niks mee"
Red Bull achterhaalt oorzaak crash Verstappen: "Schuld ligt volledig bij het team"
Verstappen wil twee maanden relaxen na "onverklaarbare" crash: "Soms tot 100 tellen"
Mol moet lachen om middelvinger Verstappen richting Russell: "Nederlands cadeautje"
Net binnen
LIVE | GP Oostenrijk: Russell terug aan kop, voor Verstappen en Antonelli
- 2 uur geleden
Hamilton onderzocht na Verstappen-gevecht: Brit komt weg zonder straf
- 46 minuten geleden
Verstappen slaat blikje Red Bull af: fans grappen over 'geheime voorraad' in auto
- 1 uur geleden
Verstappen heeft strategisch voordeel in Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk
- 1 uur geleden
De definitieve startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk
- 2 uur geleden
- 1
Verstappen stipt hoge temperaturen aan: 'Wordt niet makkelijk met de banden'
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: Stroll raakt punten kwijt richting GP Oostenrijk, extra straf voor Colapinto
- 21 juni
FIA grijpt in vanwege extreme weersomstandigheden in Oostenrijk
- 25 juni
Norris spreekt al van Formule 1-pensioen: "Ik wil kinderen en wil hier weg"
- 22 juni
Hamilton haalt uit: "Er is een reden dat ik zeven wereldkampioenschappen heb"
- 15 juni
Antonelli trakteert Kardashian op champagnedouche na ophef over 'gestolen' handdoek
- 9 juni
'Hamilton won dankzij foefje van Ferrari; nieuwe velgen controleren bandentemperatuur'
- 16 juni