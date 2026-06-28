Lewis Hamilton en Max Verstappen kwamen elkaar in de openingsfase van de Grand Prix van Oostenrijk flink tegen op de baan en dat leverde een heerlijk gevecht op. Verstappen was echter totaal niet te spreken over de manier waarop de Brit reed en hij werd onderzocht door de wedstrijdleiding.

Het incident tussen de twee rivalen vond plaats terwijl de Grand Prix van Oostenrijk nog in volle gang is. De zevenvoudig wereldkampioen kende een uitstekende openingsfase van de race, waarin hij vanaf de derde startplek direct zijn teamgenoot Charles Leclerc wist te passeren voor de tweede positie. Verstappen was de wedstrijd in Spielberg aangevangen vanaf de vijfde plaats, maar drong door een geweldige actie plotseling door naar de derde plek.

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Geen straf Hamilton

Of het gevecht tussen de heren eerlijk is verlopen en welke eventuele sancties er konden volgen, moest blijken uit het lopende onderzoek van de FIA. Verstappen was totaal niet te spreken over de manier waarop de Brit met hem vocht: "Een duidelijke penalty", zo zei de Nederlander. De wedstrijdleiding besloot inderdaad om Hamilton te onderzoeken, maar na het bekijken van de beelden bleek Hamilton volgens de stewards geen fout gemaakt te hebben.

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