Het team van Ferrari wist in Barcelona te winnen en vooral de manier waarop is opgevallen. Zo wist Lewis Hamilton zijn eerste overwinning te pakken voor de Scuderia en deed dat met een voorsprong van 19 seconden. De Engelsman kon daarbij leunen op een nieuwigheidje bij Ferrari, dat tijdens het weekend in Barcelona werd geïntroduceerd.

Ferrari reisde naar Barcelona af met een geüpdatete SF-26. Naast de diverse nieuwe onderdelen heeft Ferrari ook veel werk gestoken in het ontwikkelen van nieuwe velgen en deed dat samen met het Japanse BBS, dat de velgen dit jaar levert. Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com leveren deze nieuwe velgen aanzienlijk veel voordelen op, waarbij de bandentemperatuur een stuk lager ligt dan normaal. Dat resulteerde erin dat de SF-26 minder hard voor de banden was in Spanje.

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Teams mogen velgen vrij ontwikkelen

In het grondeffecttijdperk was de FIA nog streng wat betreft de velgen. Zo moesten deze allemaal identiek zijn, maar in het nieuwe tijdperk is dat losgelaten, waardoor de teams ook met dat onderdeel aan de slag zijn gegaan. “Waar Mercedes de OZ Racing-velgen heeft gebruikt om de banden in Canada sneller op temperatuur te brengen, heeft Ferrari geprofiteerd van de nieuwe achterwielen om de warmte die door het remsysteem wordt geproduceerd te isoleren en te voorkomen dat die hoge temperatuur via stralingswarmte van de velg wordt overgedragen op de banden”, zo schrijft het medium.

Remtrommels

Ferrari heeft naast de velgen ook gewerkt aan de remtrommels die daar perfect op aansluiten. Daarbij is het opvallend dat het team een techniek heeft ontwikkeld waarbij er een soort ruimte is ontstaan in de remtrommels, waardoor er koele lucht tussen twee koolstofwanden ontstaat. “Een specifiek ontworpen ventilatie die niets te maken heeft met de koeling van schijf en remklauw; de velgleveranciers hebben de velgen in gesmeed magnesium verder ontwikkeld met een ontwerp dat warmte helpt afvoeren en voorkomt dat temperatuur wordt overgedragen aan de band”, zo valt te lezen.

Het zorgt ervoor dat Ferrari velgen en remtrommels heeft ontworpen die warmte naar de banden kunnen brengen wanneer het koud is en de banden sneller op temperatuur moeten komen. Ook kan de techniek voorkomen dat de banden te warm worden en dus de bandenslijtage verhoogt, zoals de situatie was in Barcelona.

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