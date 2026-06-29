Verstappen ziet op tegen Silverstone na simulatortest: "Begon gewoon te lachen"

Max Verstappen verwacht dat het aanstaande raceweekend in Silverstone de tekortkomingen van de nieuwe motorreglementen in de Formule 1 meer dan ooit bloot zal leggen.

De FIA heeft inmiddels bevestigd dat zowel in 2027 als 2028 de verhouding tussen de verbrandingsmotor en de batterij in het voordeel van de verbrandingsmotor zal verschuiven, maar dit seizoen moeten we het nog doen met de bijna 50/50-verdeling. Het grootste pijnpunt voor de coureurs blijft dat de batterij te snel leegloopt waardoor de auto om bepaalde circuits erg veel snelheid verliest op het rechte stuk. Daarnaast moet de batterij ergens anders in de ronde weer opgeladen worden, waardoor de rijders hier en daar bewust meer van hun gas moeten.

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Verstappen maakt zich zorgen over raceweekend Silverstone

Waar dit fenomeen afgelopen zondag op het korte baantje in Oostenrijk niet zo'n impact leek te hebben, verwacht Verstappen dat dat aankomend weekend compleet anders zal zijn: "Ik hou van Silverstone", vertelt Verstappen op de persconferentie na afloop van de Grand Prix van Oostenrijk. "Maar ik heb een aantal ronden op de simulator verreden, en ik begon gewoon te lachen. Silverstone beschikt naast veel rechte stukken over voornamelijk snelle bochten, waardoor er weinig mogelijkheden voor de coureurs zijn om de batterij op te laden.

Lege batterij door circuit-layout

"Het voelde als een heel ander circuit", vervolgt Verstappen. "Omdat bijna de hele ronde vol gas is, is de batterij vrijwel constant leeg. Dus het gaat heel anders aanvoelen dan wat we gewezend zijn van Silverstone. Hier in Oostenrijk heb je lange rechte stukken en zware remzones, waar je de batterij op kan laden. In Silverstone heb je na een recht stuk bijvoorbeeld een snelle bocht, waardoor je de batterij niet op kan laden. Op het volgende rechte stuk heb je dan vervolgens vrijwel geen batterij. Het gaat een zware worden."

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