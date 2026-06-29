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Max Verstappen, generic, 2026, Austrian GP, Red Bull

Verstappen geeft fans tips voor nachtelijke WK-pot Oranje: 'Kroeg en dan thuis afkijken'

Max Verstappen, generic, 2026, Austrian GP, Red Bull — Foto: © IMAGO

Verstappen geeft fans tips voor nachtelijke WK-pot Oranje: 'Kroeg en dan thuis afkijken'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Max Verstappen heeft een duidelijk advies voor voetbalfans die de nachtelijke WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Marokko willen bekijken. De Formule 1-coureur stelt voor om de avond in de kroeg te beginnen en de wedstrijd vervolgens thuis op de bank te kijken.

Oranje speelt in de nacht van maandag op dinsdag om 03:00 uur de zestiende finale van het wereldkampioenschap tegen Marokko. Omdat het toernooi in Noord-Amerika wordt gehouden, valt de aftrap voor Nederlandse kijkers diep in de nacht. Verstappen, die momenteel met Oracle Red Bull Racing in Oostenrijk verblijft voor de Grand Prix op de Red Bull Ring, deelt zijn ideale voorbereiding op dit late tijdstip.

Voorkeur voor thuis kijken

Door Viaplay gevraagd naar hoe hij de nacht van maandag op dinsdag zou aanpakken, is de coureur stellig. "Ik zou doorhalen. Ik zou gewoon naar de kroeg gaan, flink doortrekken en dan naar huis. Even wat water drinken. Dat je natuurlijk wel een beetje fris voor de tv zit", vertelt Verstappen. Hoewel de verslaggever oppert om het duel in het café te kijken, ziet de kopman van Red Bull dat niet zitten. "Ja, nee, het is beter thuis", reageert hij. "Ja, maar dan mis je toch veel dingen", verklaart hij zijn keuze om de drukte te vermijden tijdens de wedstrijd. Na een avond stappen adviseert de Nederlander om thuis even nuchter te worden. Met een plens water in het gezicht moet de fan vervolgens om 03:00 uur klaarzitten op de bank. "Ja, en dan die wedstrijd kijken en dan lekker naar bed", besluit Verstappen zijn stappenplan voor de knock-outwedstrijd van de ploeg van bondscoach Ronald Koeman.

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