Russell houdt Verstappen nipt achter zich in spectaculaire F1 GP van Oostenrijk

George Russell heeft de Grand Prix van Oostenrijk op zijn naam geschreven. Op het bloethete asfalt van de Red Bull Ring kwam de Mercedes-coureur na een spannende race als eerste over de streep. Max Verstappen en Kimi Antonelli completeerden het podium.

Omringd door de Alpen van Stiermarken, ging de Grand Prix van Oostenrijk om 15:00 uur van start. George Russell profiteerde in een spannende kwalificatie van de chaos die werd veroorzaakt door een crash van Max Verstappen, waardoor de Mercedes-coureur beslag wist te leggen op pole position. Charles Leclerc flankeerde de Brit op de eerste startrij, gevolgd door Lewis Hamilton, Kimi Antonelli en de Red Bull Racing-coureur. De Nederlander had als strategisch voordeel dat hij van zowel de mediums als de hards een setje extra had ten opzichte van de directe concurrentie. Met een baantemperatuur van bijna 50 graden Celsius behoorde een driestopper op voorhand immers tot de mogelijkheden. Vrijwel het hele veld verscheen op de gele sloffen bij de start. Enkel Gabriel Bortoleto (P12) en Carlos Sainz (P17) besloten een gok te wagen door op het rode rubber te vertrekken.

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Verstappen grote winnaar van de openingsfase

Bij het uitgaan van de lampen kwamen alle coureurs goed van hun plek. Russell wist zijn leiding te behouden in aanloop naar de eerste bocht, maar daarachter gebeurde van alles. Hamilton legde het vuur aan de schenen bij Leclerc en wist al snel de tweede plaats van zijn Ferrari-teammaat over te nemen. Antonelli kende een slordige openingsfase en ging in de eerste twee rondes maar liefst drie keer wijd. Bij de derde keer schoot ook Leclerc naast de baan, waardoor een zeer wakkere Verstappen de aanval kon openen en zowel aan Leclerc als Antonelli voorbijging in een paar bochten tijd. Zo bestond de top vijf na vier ronden uit Russell, Hamilton, Verstappen, Leclerc en Antonelli.

Verstappen takes Antonelli and Leclerc for P3! ??



What a start to this race the Red Bull driver has had!#F1 #AustrianGP | LAP 3/71 pic.twitter.com/ouja4jeY5k — Formula 1 (@F1) June 28, 2026

Verstappen versus Hamilton voor P2

De eerste uitvallers van de middag lieten niet lang op zich wachten. De hoge temperaturen leken hun tol te eisen bij het team van Cadillac. Zowel Valtteri Bottas als Sergio Pérez werd na vijf ronden terug de pits ingerold: "Mijn cockpit zit vol met rook!", riep Pérez over de boordradio. Na de chaos van de openingsfase begon Antonelli zijn ritme te vinden. Na acht ronden ging hij op knappe wijze voorbij aan Leclerc in het gevecht om de vierde plaats, waarna hij de achtervolging op Verstappen in kon zetten. De Nederlander zat op zijn beurt echter ronden lang in de achtervleugel van Hamilton. Na elf ronden was de aanval daar: Verstappen verraste Hamilton door binnendoor te schieten en nam de tweede plaats over. Hamilton liet de kaas echter niet zomaar van zijn brood eten en sloeg terug. De twee waren lange tijd in gevecht om de tweede plaats, wat Antonelli in staat stelde om aan te sluiten. Verstappen was niet blij met het verdedigen van de zevenvoudig wereldkampioen, waarna de FIA liet weten er naar te zullen kijken. Niet veel later kwam het bericht dat er verder niets mee gedaan hoefde te worden.

THIS BATTLE! ?‍?⚔️



Hamilton and Verstappen are side-by-side in the battle for P2, with the Ferrari staying ahead right now#F1 #AustrianGP | LAP 11/71 pic.twitter.com/3gK0cgsWae — Formula 1 (@F1) June 28, 2026

De strijd werd gestaakt door een pitstop van Hamilton, die daarmee als eerste van de kop naar binnen kwam voor nieuwe hards. De undercut was echter minder effectief dan gehoopt. Toen Verstappen zes ronden later naar binnen ging, kwam hij slechts een kleine twee seconden - op zes ronden nieuwere banden - achter de Ferrari weer de baan op. Na 22 ronden was daar opnieuw de aanval van de viervoudig wereldkampioen in bocht twee, maar wederom sloeg Hamilton terug op het hieropvolgende rechte stuk. Dit keer had Verstappen er echter tabak van en in bocht zes – een erg ongebruikelijke plek – gooide hij zijn RB22 opnieuw naast de Ferrari en ging hij aan Hamilton voorbij. Het gaat naar Russell, de virtuele leider in de wedstrijd, bedroeg op dit punt 3,6 seconden.

VERSTAPPEN PASSES HAMILTON! ?



This is the battle which saw Verstappen overtake Hamilton for P2 ?#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/trCfirKgKx — Formula 1 (@F1) June 28, 2026

Ferrari neemt de gek met gewaagde strategie

Na 25 ronden werd de virtual safety car voor het eerst actief. De Mercedes-motor in de Williams van Carlos Sainz gaf de geest, waardoor het veld op halve snelheid moest rijden. Ferrari probeerde gebruik te maken van de situatie en haalde Hamilton opnieuw naar binnen. Wat opvallend was, was dat de Brit op de zachte band weer naar buiten kwam. Een merkwaardig plan van Ferrari, aangezien er nog bijna 50 ronden te verrijden waren. Het idee was om in twintig ronden tijd meer tijd goed te maken op de baan, dan dat er verloren werd met die semi-gratis pitstop onder de VSC. Antonelli worstelde ondertussen met zijn remmen. De temperatuur tussen de linker rem en de rechter rem verschilde, waardoor hij moeite had met goede rondetijden te rijden. Desalniettemin ging hij vrij snel hierna aan Leclerc voorbij voor de vierde plaats. De Monegask is het hele seizoen al niet op zijn gemak in de Ferrari.

Spannende slotfase tussen Russell, Verstappen en Antonelli

Halverwege de race wist Verstappen het gat naar Russell te verkleinen tot 2,4 seconden. De Red Bull Racing-coureur had een bijzonder goede racepace. Met nog 29 ronden op het bord was het verschil nog maar 1,5 seconde, waarna er ook in de pitstraat spelletjes werden gespeeld. De pitcrew van Verstappen kwam naar buiten rennen, waarna ook het team van Mercedes naar buiten kwam om een undercut te kunnen voorkomen. Maar waar Russell naar binnen ging, reed Verstappen door. Acht ronden later kwam ook de viervoudig wereldkampioen naar binnen voor de harde band. Met nog 21 ronden te gaan, was het gat naar Russell nu weer tien seconden.

En zo werd het een zeer interessante slotfase. Met nog tien ronden te gaan had Verstappen het gat verder teruggebracht naar 5,2 seconden, maar inmiddels loerde er ook gevaar van achteren. Antonelli reed namelijk nog maar 3,5 seconde achter de Nederlander. Met nog drie ronden te gaan waren die gaten respectievelijk 3,0 seconden en 1,2 seconde en moest Verstappen vooral in zijn spiegels gaan kijken.

De Nederlander wist echter stand te houden. En zo was het Russell die de volle 25 punten bij liet schrijven, gevolgd door Verstappen op 1,6 seconde, met Antonelli daar slechts drie tienden achter. De top tien werd gecompleteerd door Oscar Piastri, Hamilton, Isack Hadjar, Lando Norris, Leclerc, Liam Lawson en Arvid Lindblad.

Geschreven door Jan Bolscher - Senior Editor en Formule 1-verslaggever Jan Bolscher (29) is een Nederlandse Formule 1-journalist, geaccrediteerd door zowel de Nederlandse Sport Pers (NSP) als de Formule 1. Hij heeft ruim zeven jaar ervaring in de Formule 1-journalistiek en doet verslag vanuit de Formule 1-paddock, waar hij de coureurs interviewt en een breed netwerk met de teams, de FIA en de Formule 1 heeft opgebouwd. Doordat hij in nauw contact staat met de persmanagers van de Formule 1-teams, de Forrmule 1 en de FIA, weet Jan als eerste rondgaande geruchten te ontkrachten of te bevestigen. Daarnaast draagt hij de titels Senior Editor en Brand Manager Assistent bij GPFans. In deze rollen vormt hij een leidende draad binnen de redactie. Bekijk volledige biografie

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