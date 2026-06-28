George Russell is opgelucht dat de wedstrijdleiding zijn rondetijd tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk heeft behouden. De coureur van Mercedes pakte zaterdag de poleposition op de Red Bull Ring, maar moest zich na afloop verantwoorden vanwege het mogelijk negeren van een gele vlag. Tijdens de persconferentie legde de Brit uit dat hij wel degelijk van zijn gas ging en dat hij de situatie volledig onder controle had.

In de slotfase van de kwalificatiesessie belandde Max Verstappen in de muur bij bocht negen. De coureur van Red Bull Racing verloor de controle over zijn RB22 door een plotseling verlies van neerwaartse druk op de achteras, veroorzaakt door een technisch probleem met de aerodynamica. Terwijl de Nederlander in de bandenstapels stond, voltooide Russell zijn snelle ronde onder een enkelvoudige gele vlag. Dit leverde de teamgenoot van Andrea Kimi Antonelli uiteindelijk zijn derde poleposition van dit seizoen op. Onder andere de jonge Italiaan, moest zijn ronde wel afbreken.

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Gezond verstand

Russell verklaarde na afloop dat hij de gecrashte bolide in eerste instantie niet eens had opgemerkt. "Het is een bocht waar je behoorlijk veel kunt zien. Ik nam flink gas terug en was van plan om de situatie te beoordelen zodra ik bij de bocht aankwam, om te kijken of de auto daar stond", aldus de polesitter. "Omdat het een enkele gele vlag was, had ik er vrij veel vertrouwen in dat er geen gevaar was. Zodra ik de bocht instuurde, zag ik verderop al groen en dacht ik eigenlijk dat de auto was doorgereden, want ik zag hem helemaal niet. Hij stond zo ver buiten de baan. Pas toen ik achteraf de herhaling zag, zag ik dat hij ver weg in de muur stond. Ik was blij dat het gezonde verstand daar zegevierde", blikt hij terug.

Verstappen verloor de auto

Volgens Russell was de beslissing van de wedstrijdleiding dan ook volkomen logisch. "Ik denk dat een enkele gele vlag in dat geval de juiste beslissing was, want een dubbele gele vlag betekent onmiddellijk gevaar", legt hij uit. "Je gaat nooit de controle over de auto verliezen wanneer je gas terugneemt voor een enkele gele vlag. De enige reden dat Verstappen zo ver weg in de muur stond, is omdat hij aan het pushen was en de auto verloor. Ik denk dat de enkele gele vlag klopte. Ik heb alles goed gedaan om de situatie onder controle te houden. Dat is een heel ander verhaal dan bij een dubbele vlag", besluit Russell.

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