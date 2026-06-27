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George Russell and Toto Wolff embrace after the Qatar 2024 GP

Fans stomverbaasd na pole position Russell: "Wat een verschrikkelijke stewards!"

George Russell and Toto Wolff embrace after the Qatar 2024 GP — Foto: © IMAGO
6 reacties

Fans stomverbaasd na pole position Russell: "Wat een verschrikkelijke stewards!"

Redactie
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George Russell is de man die zondag de Grand Prix van Oostenrijk vanaf pole position mag starten. Toch is niet iedereen het daarmee eens. Dat heeft te maken met de crash van Max Verstappen.

Aan het einde van Q3 knalde Verstappen in de muur na bocht negen. De Nederlander verloor de controle over de wagen, terwijl Russell, die achter hem reed, weliswaar gele vlaggen zag, maar geen dubbele gele vlag. Dat betekende dat de Engelsman alleen hoefde te liften en dat zijn rondetijd bleef staan.

Fans zijn stomverbaasd

Toch kan de situatie op flink wat verontwaardiging rekenen op sociale media. Veel fans vinden dat de FIA een gevaarlijke situatie door de vingers heeft gezien.

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