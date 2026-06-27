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George Russell is de man die zondag de Grand Prix van Oostenrijk vanaf pole position mag starten. Toch is niet iedereen het daarmee eens. Dat heeft te maken met de crash van Max Verstappen.

Aan het einde van Q3 knalde Verstappen in de muur na bocht negen. De Nederlander verloor de controle over de wagen, terwijl Russell, die achter hem reed, weliswaar gele vlaggen zag, maar geen dubbele gele vlag. Dat betekende dat de Engelsman alleen hoefde te liften en dat zijn rondetijd bleef staan.

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Fans zijn stomverbaasd

Toch kan de situatie op flink wat verontwaardiging rekenen op sociale media. Veel fans vinden dat de FIA een gevaarlijke situatie door de vingers heeft gezien.

Are you serious??

Leclerc robbed — Ek22?? (@El_fierro22) June 27, 2026

I am telling you now!! It’s RIGGED! He did not let off not having it what’s the point in watching a sport that is rigged! — James McD (@ragequitter995) June 27, 2026

But his lap time was deleted. What's the point of rules if we just go by what faulty electronics report? — Corey Ward (@coreyward) June 27, 2026

It’s a double yellow flag infringement. FIA surely can't get away with this ROBBERY! @grok — Waѕiyullah Budye (@WasiyullahB) June 27, 2026

Max in the walls.



Double yellow.



What nonsense is that...



Kimi lifted. Was he stupid then? — FergiesRightRef (@FergiesRightRef) June 27, 2026

Could’ve killed max if he loses it btw. Terrible stewards — Addison Barger Truther (@BlueJayEnjoyer) June 27, 2026

OH MY GOD!!

I've never ever seen such a bias towards the British like this in F1

Unbelievable! — Sam gh (@samgh1958) June 27, 2026

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