MotoGP-legende Rossi mogelijk naast Verstappen in actie in 24 uur van de Nürburgring

Valentino Rossi sluit niet uit dat hij volgend jaar aan de start verschijnt van de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. De Italiaan heeft zijn zinnen gezet op de prestigieuze langeafstandsrace en is momenteel in gesprek met BMW om een deelname te realiseren. De onlangs versoepelde reglementen rondom de benodigde racelicentie spelen daarbij een cruciale rol. Dat laat hij weten in gesprek met GPFans-journalist Vincent Bruins.

Rossi is dit seizoen actief als officiële fabrieksrijder voor BMW M Motorsport. De voormalig motorcoureur komt uit voor Team WRT in de Fanatec GT World Challenge Europe, waar hij met startnummer 46 in een BMW M4 GT3 EVO rijdt. Om meer tijd met zijn gezin door te kunnen brengen, nam hij eerder afscheid van het FIA World Endurance Championship om zich volledig op dit Europese GT3-programma te richten. Binnen die focus past een toekomstige deelname aan de 24-uursrace in Duitsland perfect.

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Versoepelde licentieregels

Voorheen was Rossi geen voorstander van de strenge eisen op de Nordschleife, waarbij coureurs eerst meerdere races in langzamere auto's moesten afwerken om hun licentie te halen. Sinds kort zijn de regels voor de zogeheten DMSB Permit Nordschleife echter aanzienlijk gemoderniseerd. Om de hoogste licentie voor GT3-wagens te bemachtigen, hoeven coureurs nu nog maar acht ronden en één resultaat in een lagere klasse te noteren, in plaats van de eerdere veertien ronden. Bovendien is de verplichting om minimaal twintig procent van de totale raceafstand te rijden komen te vervallen. Dit opent deuren voor de coureur. "Ja, want het lijkt erop dat je de vergunning nu in één weekend kunt halen", aldus Rossi.

De 55e editie van de Duitse klassieker staat gepland voor het weekend van 27 tot en met 30 mei volgend jaar. Hoewel er nog geen officiële inschrijving is bevestigd, hoopt de routinier er dan bij te zijn. "We zijn in gesprek met BMW om te proberen het te organiseren, want de 24 uur van de Nürburgring staat absoluut op mijn verlanglijstje van races", vertelt hij over zijn ambities. "Dus ik hoop dat we het volgend jaar met BMW voor elkaar kunnen krijgen", besluit Rossi. Ook Max Verstappen is voornemens volgend jaar weer deel te nemen.

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