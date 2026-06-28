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Verstappen, crash, Austria

VIDEO: Verstappen-fan gaat uit z'n plaat na crash in kwalificatie | GPFans Shorts

Verstappen, crash, Austria — Foto: © IMAGO
46 reacties

VIDEO: Verstappen-fan gaat uit z'n plaat na crash in kwalificatie | GPFans Shorts

Al het korte en spraakmakende Formule 1-nieuws, gebundeld op één plek.

Redactie
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Er gebeurt ontzettend veel in de wereld van de Formule 1. Zowel op als naast de grid zijn er constant nieuwe ontwikkelingen, verhalen en geruchten. Omdat niet alles op juistheid kan worden gecontroleerd of in aanmerking komt voor een losstaand nieuwsartikel, heeft GPFans de rubriek 'F1 Shorts' geïntroduceerd.

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