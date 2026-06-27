Volgens Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is de poleposition van George Russell in Oostenrijk opmerkelijk. De Fransman plaatst vraagtekens bij het feit dat de Mercedes-coureur zijn snelste tijd kon neerzetten terwijl er een gele vlag werd gezwaaid, zo laat de teambaas van Scuderia Ferrari HP weten in gesprek met Viaplay.

De kwalificatie op de Red Bull Ring kende een dramatisch slot in Q3. Max Verstappen crashte in de voorlaatste bocht hard in de bandenstapel, wat resulteerde in een gele vlag. Russell wist ondanks deze situatie de snelste tijd op de klokken te brengen en bleef daarmee het Ferrari-duo Charles Leclerc en Lewis Hamilton nipt voor. Hoewel de FIA-stewards de Brit onderzochten, kreeg hij geen straf omdat uit de telemetrie bleek dat hij voor de bewuste bocht van zijn gas was gegaan.

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Positieve punten benadrukken

Vasseur probeert in eerste instantie vooral naar de prestaties van zijn eigen renstal te kijken. “Ten eerste wil ik hier het positieve uithalen,” opent de teambaas. “P2 en P3, en we hadden het tempo in de kwalificatie. Dat is goed, het is een mooie stap voorwaarts voor het team na Barcelona. Nu moeten we ons gaan focussen op de race. Ik wil geen discussie starten over de kwalificatie, ook al heb ik er wel mijn eigen gedachten over. Laten we de focus nu gewoon op de race leggen,” aldus Vasseur.

Dubbele gele vlag

Na enig aandringen gaat de topman uit Maranello toch in op de situatie rondom de poletijd van de Mercedes-coureur. Volgens de huidige reglementen mag een coureur onder een enkele gele vlag zijn sectortijd nog verbeteren, mits er aantoonbaar gas wordt teruggenomen. Bij een dubbele gele vlag wordt de rondetijd echter automatisch geschrapt. Vasseur begrijpt niet waarom de wedstrijdleiding voor de mildere variant koos.

“Wat dat betreft is er een regel. Je kunt je afvragen waarom ze geen dubbele gele vlag hebben gezwaaid, aangezien er een auto in de muur stond en ze de medische auto de baan op stuurden. Dat is wel een punt,” stelt hij kritisch.

De beslissing van de stewards om Russell zijn eerste startplek te laten behouden, schept volgens Vasseur een lastig precedent voor de toekomst. “Het lastige is dat we voor de volgende kwalificatie al weten dat iedereen sowieso zal blijven pushen bij een gele vlag. Maar het is wat het is; laten we ons focussen op de race, dat is belangrijker,” besluit de teambaas.

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