Vasseur plaatst kanttekeningen bij pole Russell: 'Waarom geen dubbele gele vlag?'
Vasseur plaatst kanttekeningen bij pole Russell: 'Waarom geen dubbele gele vlag?'Maak ons je Google-favoriet
Volgens Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is de poleposition van George Russell in Oostenrijk opmerkelijk. De Fransman plaatst vraagtekens bij het feit dat de Mercedes-coureur zijn snelste tijd kon neerzetten terwijl er een gele vlag werd gezwaaid, zo laat de teambaas van Scuderia Ferrari HP weten in gesprek met Viaplay.
De kwalificatie op de Red Bull Ring kende een dramatisch slot in Q3. Max Verstappen crashte in de voorlaatste bocht hard in de bandenstapel, wat resulteerde in een gele vlag. Russell wist ondanks deze situatie de snelste tijd op de klokken te brengen en bleef daarmee het Ferrari-duo Charles Leclerc en Lewis Hamilton nipt voor. Hoewel de FIA-stewards de Brit onderzochten, kreeg hij geen straf omdat uit de telemetrie bleek dat hij voor de bewuste bocht van zijn gas was gegaan.
Positieve punten benadrukken
Vasseur probeert in eerste instantie vooral naar de prestaties van zijn eigen renstal te kijken. “Ten eerste wil ik hier het positieve uithalen,” opent de teambaas. “P2 en P3, en we hadden het tempo in de kwalificatie. Dat is goed, het is een mooie stap voorwaarts voor het team na Barcelona. Nu moeten we ons gaan focussen op de race. Ik wil geen discussie starten over de kwalificatie, ook al heb ik er wel mijn eigen gedachten over. Laten we de focus nu gewoon op de race leggen,” aldus Vasseur.
Dubbele gele vlag
Na enig aandringen gaat de topman uit Maranello toch in op de situatie rondom de poletijd van de Mercedes-coureur. Volgens de huidige reglementen mag een coureur onder een enkele gele vlag zijn sectortijd nog verbeteren, mits er aantoonbaar gas wordt teruggenomen. Bij een dubbele gele vlag wordt de rondetijd echter automatisch geschrapt. Vasseur begrijpt niet waarom de wedstrijdleiding voor de mildere variant koos.
“Wat dat betreft is er een regel. Je kunt je afvragen waarom ze geen dubbele gele vlag hebben gezwaaid, aangezien er een auto in de muur stond en ze de medische auto de baan op stuurden. Dat is wel een punt,” stelt hij kritisch.
De beslissing van de stewards om Russell zijn eerste startplek te laten behouden, schept volgens Vasseur een lastig precedent voor de toekomst. “Het lastige is dat we voor de volgende kwalificatie al weten dat iedereen sowieso zal blijven pushen bij een gele vlag. Maar het is wat het is; laten we ons focussen op de race, dat is belangrijker,” besluit de teambaas.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Russell pakt pole ondanks gele vlag voor crash Verstappen: 'Ik heb gelift in de bocht'
- 3 uur geleden
- 39
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Verstappen snapt niets van bizarre crash: "Hier moet naar gekeken worden"
Verstappen crasht in slotminuten kwalificatie Oostenrijk, polesitter onduidelijk
Jack Plooij over F1-toekomst Verstappen: "Dat is al half besloten"
LIVE | Derde vrije training GP Oostenrijk: kan Verstappen meedoen in de kop van het veld?
Net binnen
Vasseur plaatst kanttekeningen bij pole Russell: 'Waarom geen dubbele gele vlag?'
- 8 minuten geleden
- 1
VIDEO | Verstappen snapt niets van bizarre crash: "Hier moet naar gekeken worden"
- 35 minuten geleden
Mekies zoekt naar oorzaak crash Verstappen: 'Iedereen zit nu de data te bekijken'
- 1 uur geleden
- 1
Dit is de voorlopige startopstelling voor de Grand Prix van Oostenrijk
- 1 uur geleden
- 1
Red Bull kiest voor nieuw chassis Verstappen na crash tijdens kwalificatie
- 2 uur geleden
- 5
Wolff in zijn nopjes met pole Russell: "Hoop dat Verstappen oké is"
- 2 uur geleden
- 1
Veel gelezen
Strafpunten F1: Stroll raakt punten kwijt richting GP Oostenrijk, extra straf voor Colapinto
- 21 juni
FIA grijpt in vanwege extreme weersomstandigheden in Oostenrijk
- 25 juni
Norris spreekt al van Formule 1-pensioen: "Ik wil kinderen en wil hier weg"
- 22 juni
Verstappen krijgt lachers op de hand in perszaal Monaco met advies voor Antonelli
- 7 juni
Hamilton haalt uit: "Er is een reden dat ik zeven wereldkampioenschappen heb"
- 15 juni
Antonelli trakteert Kardashian op champagnedouche na ophef over 'gestolen' handdoek
- 9 juni