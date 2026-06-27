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Marko, Verstappen, socials

Marko wijst naar toekomst Verstappen: ‘Dat zou het beste zijn’

Marko, Verstappen, socials — Foto: © IMAGO

Marko wijst naar toekomst Verstappen: ‘Dat zou het beste zijn’

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko hoopt vurig dat Max Verstappen zijn huidige contract bij de Oostenrijkse renstal volledig zal uitdienen. De inmiddels gepensioneerde Oostenrijker stelt dat de viervoudig wereldkampioen er goed aan zou doen om eventuele ontsnappingsclausules links te laten liggen, zo vertelt hij bij Nextgen-Auto.

Verstappen beleeft momenteel een uiterst moeizaam Formule 1-seizoen. Met de nieuwe RB22, voorzien van de zelfontwikkelde Red Bull-Ford-krachtbron, staat de Nederlander na zeven races slechts zevende in het wereldkampioenschap. Omdat Verstappen beschikt over een prestatieclausule waarmee hij het team na de zomerstop kan verlaten als hij niet in de top twee van het kampioenschap staat, wordt er volop gespeculeerd over een mogelijke overstap naar concurrenten als McLaren of Mercedes.

Afwezigheid in Oostenrijk

Marko nam eind vorig jaar na ruim twintig jaar afscheid van zijn officiële rol binnen het team en schittert dit weekend door afwezigheid tijdens de thuisrace op de Red Bull Ring. Het Duitse medium Bild suggereerde dat hij wegbleef om een confrontatie met de huidige directie te ontlopen, maar dat verwijst de voormalig topman resoluut naar de prullenbak. "Ik ontwijk niemand", stelt hij duidelijk. "Ik heb besloten om na dertig jaar in de Formule 1 te stoppen. Dat betekent ook echt volledig stoppen. Ik wil afstand nemen. Daarom ben ik dit seizoen naar geen enkele race gegaan en dat ben ik van plan zo te houden", aldus Marko, die aangeeft zich nu vooral bezig te houden met vastgoed- en hotelprojecten.

Cruciale upgrades

Ondanks zijn fysieke afwezigheid volgt Marko de verrichtingen van de formatie van teambaas Laurent Mekies nog op de voet. Hij benadrukt dat het upgradepakket van zeven onderdelen dat het team dit weekend heeft meegebracht, cruciaal is voor de beslissing van de stercoureur. "Kortom, ik wil zeggen dat we over een verbazingwekkend krachtige motor beschikken. En Red Bull is op dit circuit aangekomen met veel upgrades. Als die allemaal werken, is dat een goed teken voor de rest van het seizoen en voor de kansen dat hij blijft", analyseert hij.

Marko hoopt dat Verstappen in Red Bull blijft geloven

De Oostenrijker hoopt dan ook dat de samenwerking, ondanks de huidige vierde plaats in het constructeurskampioenschap, behouden blijft. "Ik geloof en hoop dat Max vertrouwen blijft houden in Red Bull, dat hij de ontsnappingsclausules zal negeren en zijn contract tot en met 2028 zal uitdienen", spreekt Marko zijn wens uit. "Dat zou het beste zijn voor Red Bull", voegt hij daaraan toe.

Dat de renstal momenteel in een neerwaartse spiraal zou zitten door het vertrek van diverse sleutelfiguren, waaronder Paul Monaghan, wijst Marko eveneens van de hand. "Nee, dat denk ik niet. We hebben altijd zeer goede mensen van andere teams aangetrokken en we zijn altijd vastberaden geweest, en zullen dat blijven, om jong talent de kans te geven de ladder te beklimmen", klinkt het strijdbaar. "Soms heeft het gewoon wat tijd nodig voordat alles weer samenvalt in deze samenwerking", besluit hij.

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