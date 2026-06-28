Max Verstappen kijkt tijdens de drivers parade in Oostenrijk uit naar de race op de Red Bull Ring. De Nederlander is blij dat de Orange Army in grote getalen aanwezig is en stipt de doelstelling voor vandaag aan.

Verstappen kende een zaterdag met gemengde gevoelens. Zo was de snelheid van de RB22 nog redelijk, hoewel de Nederlander zelf vermoedde dat er niet meer in zat dan P3. Daarnaast vloog Verstappen in zijn tweede run in Q3 van de baan. De RB22 is inmiddels hersteld en Verstappen blikt vooruit.

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Bandenslijtage

De oranje vlekken op de tribune zorgen voor extra motivatie, zo legt Verstappen uit, die vanaf P5 vertrekt: "Ik ga natuurlijk mijn best doen om ze het beste resultaat te geven. Laten we hopen dat ik kan knokken met de auto's om ons heen." Wel vreest hij voor de hoge temperaturen: "We moeten nu de auto gereed krijgen voor de race en dan gaan we ons daar gewoon op focussen. Gewoon het maximale uit de auto halen. En het is erg heet, dus dat is voor de banden... Het is niet makkelijk om dat te managen. We zullen kijken of we ook nog iets strategisch kunnen gaan doen." Daarnaast doet hij nog een belofte richting het aanwezige publiek: "Ik ga mijn best doen om te zwaaien, maar het is natuurlijk goed om te zien."

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